В ГД внесен проект об увеличении штрафа за навязывание услуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект об увеличении до 1 миллиона рублей штрафа за навязывание потребителю дополнительных товаров и услуг. Документ опубликован в думской электронной базе.

Правки предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях. Сейчас, согласно части 2.1 статьи 14.8 ("Нарушение иных прав потребителей"), навязывание дополнительных товаров и услуг наказывается штрафом в размере от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей – для юридических лиц.

Если законопроект будет принят, то для должностных лиц штраф будет составлять от 100 до 300 тысяч рублей, а для юрлиц – от 250 тысяч до 1 миллиона рублей.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который защищает граждан от навязывания дополнительных товаров и услуг за отдельную плату. Согласно документу, это будет возможно только с согласия потребителя.

Кроме того, будет запрещено навязывание дополнительных опций до заключения договора о покупке основных товаров и услуг. Также закон закрепит за потребителем право отказаться от оплаты навязанных позиций. Если же они оплачены, россияне могут потребовать вернуть деньги. Продавец должен будет удовлетворить данное требование в течение трех дней.

Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

