Путин подписал закон о защите потребителей от навязывания дополнительных товаров и услуг

Фото: 123RF/auremar

Владимир Путин подписал закон, который защищает граждан от навязывания дополнительных товаров и услуг за отдельную плату. Соответствующий документ представлен на официальном портале правовой информации.

Согласно законопроекту, осуществление продажи дополнительных платных товаров и услуг будет возможно только с согласия потребителя. Кроме того, запрещается навязывание дополнительных опций до заключения договора о покупке основных товаров и услуг.

Также закон закрепляет за потребителем право отказаться от оплаты навязанных позиций. Если же они оплачены, россияне могут потребовать вернуть уплаченную сумму. Продавец должен будет удовлетворить данное требование в течение трех дней.

Помимо этого, введен запрет на проставление продавцом отметок о согласии граждан на покупку дополнительных товаров, а также на формирование специальных условий, которые предполагают изначальное согласие потребителя на их приобретение.

Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года.

До этого спикер ГД Вячеслав Володин заявил, что наиболее распространенный способ вынудить россиян на излишние траты связан с продажей билетов на поезда и самолеты в онлайн-формате. В таких случаях компании за плату автоматически предоставляют клиентам страхование, СМС-оповещения и другое.

Помимо этого, часто встречаются манипуляции с медицинской помощью. В таких случаях бесплатные процедуры, предусмотренные полисом ОМС, преподносятся россиянам как платные, уточнил парламентарий.

