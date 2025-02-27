Эксперт Поздняков: предоплата не может быть невозвратной по закону

Фото: depositphotos/AlexBrylov

Предоплата, в соответствии с российским законодательством, не может быть невозвратной, а услуга – неотменяемой, заявил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков в беседе с RT.

Тем не менее бывают случаи, когда предварительную оплату услуги нельзя вернуть. В подобных случаях речь идет о нарушении условий договора без уважительной причины после того, как договор был подписан и исполнитель выполнил свои обязательства, а также если клиент не отказывался от услуги, а просто не воспользовался ей вовремя, объяснил эксперт.

Поздняков напомнил, что заказчик и исполнитель услуги самостоятельно оговаривают наличие и размер предоплаты. Ее можно зафиксировать письменным договором с указанием конкретной суммы, срока внесения и условия возврата. Кроме того, передачу предоплаты можно подтвердить по чекам, перепискам и свидетельским показаниям.

"Если заказчик по закону вправе рассчитывать на возврат предоплаты, а продавец (исполнитель) отказывается это делать, можно направить в его адрес претензионное письмо", – рекомендовал специалист.

Также можно обратиться в суд для защиты прав потребителя. Для этого необходимо будет предоставить свидетельства того, что первоначальное соглашение было заключено, а затем расторгнуто на условиях, включающих возврат внесенной предоплаты. В этом случае могут быть полезны договор, переписка, фото- и видеоматериалы, а также показания свидетелей, подытожил Поздняков.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что россияне имеют право вернуть просроченный подарочный сертификат, поскольку он служит подтверждением внесения аванса за последующую покупку. В соответствии с определением Верховного суда РФ, средства, которые россияне перечисляют продавцу при покупке подарочных карт, фактически служат предварительной оплатой товаров, которые граждане приобретут в будущем.

Вместе с тем закон о защите прав потребителей не позволяет продавцам, которые уже получили деньги за карту предварительной оплаты, сохранять их себе, если владелец карты требует возврата средств.