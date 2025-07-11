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11 июля, 07:00

В мире

Новый рекорд установил французский каскадер и пожарный Джонатан Веро

Новый рекорд установил французский каскадер и пожарный Джонатан Веро

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Новый опасный рекорд установил французский каскадер и пожарный Джонатан Веро, проехав 442 метра на мотоцикле, полностью охваченным огнем.

К трюку Веро тщательно подготовился. Он модифицировал "Ямаху", сделав транспорт огнестойким. Это стало уже третьим упоминанием его имени в Книге рекордов Гиннесса. Новый рекорд каскадер-любитель посвятил своему любимому герою Призрачному гонщику.

Ранее каскадер пробежал 272 метра в горящем костюме и установил мировой рекорд по самому быстрому 100-метровому горящему спринту.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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