Новый рекорд установил французский каскадер и пожарный Джонатан Веро

Новый опасный рекорд установил французский каскадер и пожарный Джонатан Веро, проехав 442 метра на мотоцикле, полностью охваченным огнем.

К трюку Веро тщательно подготовился. Он модифицировал "Ямаху", сделав транспорт огнестойким. Это стало уже третьим упоминанием его имени в Книге рекордов Гиннесса. Новый рекорд каскадер-любитель посвятил своему любимому герою Призрачному гонщику.

Ранее каскадер пробежал 272 метра в горящем костюме и установил мировой рекорд по самому быстрому 100-метровому горящему спринту.

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