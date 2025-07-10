В Великобритании отозвали партию капель Zaditen из-за риска развития слепоты

В Великобритании отозвали партию капель Zaditen. Причиной стали проблемы на производстве, которые могли нарушить стерильность препарата. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Врачи предупреждают, что попавшая в глаз инфекция, может вызвать конъюнктивит, воспаление роговицы и век, а в тяжелых случаях привести к потере зрения. Глазные капли Zaditen британской компании поставлялись в Россию.

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