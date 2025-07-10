Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июля, 07:00

В мире

В Великобритании отозвали партию капель Zaditen из-за риска развития слепоты

В Великобритании отозвали партию капель Zaditen из-за риска развития слепоты

Чемпионат семейной сплоченности провели в Финляндии

Российского баскетболиста Касаткина арестовали во Франции по запросу США

Ураган повалил деревья и сорвал крыши домов в Белоруссии

Новости мира: во Франции локализовали природный пожар

Сыгравший в "Игре в кальмара" актер спел песню "Журавли" на русском языке

Новости мира: около 100 человек погибли при наводнении в Техасе

В Сети появилась аудиозапись с угрозами Трампа "разбомбить" Москву и Пекин

Новости мира: в Нью-Мексико объявлено чрезвычайное положение из-за наводнения

Эксперт рассказал, для каких стран повысит пошлины Дональд Трамп

В Великобритании отозвали партию капель Zaditen. Причиной стали проблемы на производстве, которые могли нарушить стерильность препарата. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Врачи предупреждают, что попавшая в глаз инфекция, может вызвать конъюнктивит, воспаление роговицы и век, а в тяжелых случаях привести к потере зрения. Глазные капли Zaditen британской компании поставлялись в Россию.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика