RadarOnline: принц Уильям поставил условия Камилле из-за ее пристрастия к алкоголю

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Принц Уильям выдвинул условия королеве Великобритании Камилле из-за ее пристрастия к алкоголю, сообщает Radar Online со ссылкой на источник.

Уильям потребовал от мачехи перестать употреблять спиртное. В противном случае принц пригрозил лишить ее привилегированного положения после смерти короля Карла III.

По данным издания, пагубная привычка появилась у королевы из-за некоторых проблем в семье, в числе которых онкологическое заболевание короля и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Также к употреблению алкоголя ее подтолкнули опубликованные принцем Гарри мемуары, в которых тот раскрыл подробности личной жизни королевской пары.

Кроме того, добавил источник, Камилла испытывает разочарование от того, что после многих лет ожидания престола ее время на троне может оказаться не таким долгим, как она рассчитывала.

Ранее стало известно, что Карл III готовится передать престол Уильяму, но переживает за судьбу супруги. Британский король пожелал, чтобы после его смерти Камилле досталось право распоряжаться дворцом и финансами. Данные требования он озвучил преемнику, а Камилла при этом почувствовала себя неприкосновенной, утверждал инсайдер.