Король Великобритании Карл III принял решение отказаться от фирменного поезда

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Король Великобритании Карл III решил отказаться от фирменного поезда. Об этом рассказал хранитель ассигнований на содержание монарха Джеймс Чалмерс, передает News.ru со ссылкой на Sky News.

По словам Чалмерса, поезд выведут из эксплуатации в 2027 году. Это связано с тем, что королевский двор стремится к дальновидности и дисциплине в распределении финансирования, а расходы на содержание поезда чрезмерно высокие.

Вместо поезда королевская семья будет использовать два новых вертолета.

Ранее в СМИ появилась информация, что неизлечимый рак простаты у Карла III, который диагностировали в феврале прошлого года, не станет причиной его смерти. Подобное мнение распространено среди приближенных монарха. При этом многие уверены, что король не успеет пожить в Букингемском дворце, ремонт которого закончат только через три года.

Кроме того, по слухам Карл III готовится передать престол принцу Уильяму и дал ему несколько наставлений на случай своей смерти. Прежде всего король якобы переживает о судьбе королеве Камиллы и попросил наследника, что ей досталось право распоряжаться дворцом и финансами.