В ГД предложили установить требования к речи регистратора брака

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В России необходимо установить требования к торжественной речи регистратора брака и определить понятие традиционного бракосочетания. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

"Мы проанализировали и законы, и подзаконные акты. Ничего про речь регистратора брака там не сказано, только про то, что это должна быть торжественная обстановка, выбор должен быть открытым, честным и искренним. Я считаю, что мы должны историю с речью регистратора зафиксировать, прописать", – цитирует ее РИА Новости.

По словам депутата, во время церемонии нельзя шутить. Также, как считает парламентарий, таинство брака и его заключение должно быть таким, чтобы его понимали и молодожены, и их родители.

Буцкая выступила с таким предложением после ситуации в Московской области, где зумеры вступили в "плюс-вайб-коллаб" – они попросили регистратора брака прочесть речь на их сленге.

Ранее депутаты от фракции ЛДПР предложили ввести налоговый вычет со свадьбы. Всего россияне смогут вернуть до 300 тысяч рублей в течение трех лет. Один супруг – не более 150 тысяч рублей.

Парламентарии считают, что такая идея может стать подспорьем для молодых пар к заключению браков. По их словам, зачастую молодожены не обладают большими финансовыми возможностями.

