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08 июля, 14:30

Общество

Зумеры в Подмосковье вступили в "плюс-вайб-коллаб"

Зумеры в Подмосковье вступили в "плюс-вайб-коллаб"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Зумеры в Подмосковье вступили в "плюс-вайб-коллаб", что означает брак в их сленге. Регистратор прочитала напутствие без удивления.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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