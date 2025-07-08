В Москве отпразднуют День семьи любви и верности 8 июля

В столице отпразднуют День семьи, любви и верности 8 июля. На ВДНХ мероприятия начнутся в 17:30 с всероссийского парада семьи, в котором примут участие многодетные семьи, известные спортсмены, деятели культуры, общественные организации и все желающие.

После шествия гостей ждет большой концерт и развлечения на интерактивных площадках. В музее-заповеднике "Коломенское" в 12:00 стартуют арт-лаборатории по живописи, где можно попробовать изобразить пейзажи на холсте или бумаге.

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