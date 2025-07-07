Жителям и гостям столицы рассказали, чем заняться в рамках "Лета в Москве"

В Москве продолжается проект "Лето в Москве". К фестивалям "Цветы и сады" и "Театральный бульвар" присоединился фестиваль индийской культуры. Для гостей подготовили национальные угощения, сувениры, яркие фотозоны и арт-объекты.

В это время на площадках "Московских сезонов" работают спортивные зоны, кафе под открытым небом и выставки цветов. Также открылось современное кафе в Раменках: здесь предлагают блюда европейской, азиатской и русской кухни по фиксированной цене.

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