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Новости

07 июля, 17:30

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, чем заняться в рамках "Лета в Москве"

Жителям и гостям столицы рассказали, чем заняться в рамках "Лета в Москве"

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Новое кафе открылось на площадке "Московских сезонов" в Раменках

В Москве продолжается проект "Лето в Москве". К фестивалям "Цветы и сады" и "Театральный бульвар" присоединился фестиваль индийской культуры. Для гостей подготовили национальные угощения, сувениры, яркие фотозоны и арт-объекты.

В это время на площадках "Московских сезонов" работают спортивные зоны, кафе под открытым небом и выставки цветов. Также открылось современное кафе в Раменках: здесь предлагают блюда европейской, азиатской и русской кухни по фиксированной цене.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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