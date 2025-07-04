Собянин: в ММНКЦ имени Боткина открыт уникальный научно-академический корпус

В Боткинской больнице в Москве после масштабной реконструкции открылся уникальный научно-академический корпус. На церемонии открытия Сергей Собянин поздравил коллектив с завершением масштабной реконструкции и отметил, что теперь в новом корпусе будут сосредоточены медицинские кафедры десятков ведущих вузов страны.

В обновленном здании оборудовано более 70 аудиторий для преподавателей и студентов, 10 конференц-залов и современная коворкинг-зона. Одновременно обучение здесь могут проходить около 1,5 тысячи студентов и ординаторов. Корпус оснащен техникой для онлайн-трансляций, проведения конференций и других научных и образовательных мероприятий.

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