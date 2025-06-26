Предприниматели помогают бойцам СВО в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Предприниматели помогают бойцам специальной военной операции (СВО) в рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Бизнесмены, помогающие российским военнослужащим, выставляют свои товары и продукцию в торговых домиках проекта на Тверской площади.

Один из предпринимателей Сергей представляет в торговом шале № 7 винтажную и антикварную бижутерию, комиксы, а также предметы для сервировки стола, в том числе вилки, тарелки и блюда. Помимо этого, бизнесмен входит в волонтерскую группу, участники которой уже два года оказывают помощь Валуйской центральной районной больнице в Белгородской области, херсонским госпиталям, медикам 810-й бригады морской пехоты, 25-й гвардейской отдельной мотострелковой бригаде, 3-й мотострелковой дивизии и другим подразделениям.

Единомышленникам удалось собрать в гуманитарную посылку рации и мониторы, лекарственные препараты, медицинские изделия, перевязочные материалы и средства для закупки всего необходимого. Вопросами отправки груза занимается идейный вдохновитель группы Марина. Она же напрямую связывается с бойцами и врачами и заботится о хранении посылок.

Работая на площадке "Лета в Москве", Сергей отметил, что посетители могут принести в торговый домик берцы, носки, постельное и нижнее белье, которые потом отправятся для участников спецоперации. Все вещи должны быть новыми в упаковке и с бирками, чтобы обеспечить соблюдение санитарных норм, предупредил бизнесмен.

Кроме того, предприниматель регулярно отправляет средства на нужды российских бойцов. Он рассказал, что впервые с единомышленниками оказал финансовую поддержку военнослужащим прошлой осенью. После этого они стали перечислять суммы на официальный счет благотворительного фонда.

Гости площадки фестиваля "Московские сезоны" на Тверской площади могут также попробовать пончики от компании, которую представляет Максим. По его словам, комплексную помощь вместе с коллегами он начал оказывать бойцам в этом году.

Собственное производство предприниматели организовали в Жукове Калужской области. Благодаря содействию местных властей они смогли объединить усилия с другими бизнесменами. Теперь они совместно готовят крупные партии товаров для отправки на фронт и в новые регионы России.

"Для последних двух заказов мы закупили колеса автомобилей "КамАЗ", а в Мариуполь отвезли детали для ремонта, петли и дверные ручки. Мы приобретаем гуманитарную помощь, каждый свою часть, чтобы получилась целая фура, и дальше отвозим все бойцам", – уточнил Максим.

Он также подчеркнул, что городские фестивали помогли расширить бизнес. Жители и гости столицы могут найти угощение компании не только в продуктовых сетях, но и на площадке "Московских сезонов".

Участвующие в столичных фестивалях предприниматели собирают гуманитарные грузы с первых дней проведения спецоперации и сами отвозят их на фронт, а также помогают волонтерским группам. Помимо этого, бизнесмены отправляют бойцам и жителям новых регионов собственную продукцию, в число которой входят как консервы и теплые вещи, так и игрушки.

Помощь участникам СВО также оказывает владелец мебельного торгового центра Олег из Северо-Западного административного округа Москвы. Предприниматель отправляет гуманитарные посылки, которые собирает совместно с сотрудниками центра. Грузы включают в себя одежду, обувь, спальные мешки, подушки и одеяла, а также продукты длительного хранения и большое количество упаковок чая и кофе.