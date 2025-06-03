Участники фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" отправляют товары на СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участники фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве", отправляют товары в зону СВО. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, предпринимательница Татьяна работает с общественно-государственной организацией "Союз женщин России". Она собирает гуманитарную помощь для российских бойцов с 2022 года. Женщина отправляет для бойцов СВО одежду, предметы первой необходимости, а также гигиенические принадлежности – мыло, гели для душа, бритвенные станки и другое.

Помимо этого, с 2013 года Татьяна помогает благотворительному фонду "Люблю жизнь". В настоящее время она вместе с волонтерами занимается реабилитацией людей с инвалидностью.

На площадке "Московских сезонов" в торговом шале женщины представлены сладкие вафли, заварные палочки, а также кофе, чай и лимонады.

Поддержкой участников спецоперации занимаются и крупные рестораторы. Сооснователь сети сифудбаров Наталья Дмитриенко указала, что с 2022 года коллектив поддерживает контакт с реабилитационным центром в районе Солнцево. Там проходят курс восстановления российские военнослужащие.

По словам Дмитриенко, сотрудники также передавали деньги на протезы, собирали продукты питания и даже доставляли бойцам роллы. Реабилитационный центр в Солнцеве она назвала хорошим местом, где с военными занимаются профессионалы.

В рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" команда сети сифудбаров подготовила специальное меню. В него вошли блюда, приготовленные во фритюре и на гриле. Все желающие могут попробовать попкорн из мидий, дикую деку, дальневосточного кальмара и мойву фри на флагманской площадке на Школьной улице.

В свою очередь, предприниматель Максим с 2022 года отправляет военным рыбные консервы.

"Мы собираем по мере сил и сами передаем эти посылки тем, кто проходит реабилитацию или уже закончил ее, но в силу физического состояния не может вернуться в зону боевых действий", – сказал он.

На фестивале "Москва – на волне. Рыбная неделя" предприниматель представил печень трески, консервы из горбуши, нерки, кижуча, щуки и язя.

Помощь участникам СВО оказывают и некоммерческие организации (НКО), а также волонтеры и неравнодушные люди. Они изготавливают маскировочные сети и окопные свечи, навещают военнослужащих в госпиталях, собирают гумпомощь и пишут письма поддержки. Граждане объединились с первых дней проведения спецоперации для помощи военным и жителям новых регионов.