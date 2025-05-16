Жители юга столицы поддержали участников СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи из Южного административного округа (ЮАО) столицы регулярно оказывают помощь участникам специальной военной операции (СВО), жителям новых и приграничных регионов. Горожане присоединяются к акциям некоммерческих организаций в своем округе и общественным инициативам соседей. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Одной из таких организаций в ЮАО является семейно-спортивный клуб "Пересвет". Здесь волонтеры проводят для горожан тренировки и организовывают сбор гуманитарной помощи.

Благодаря администрации района Царицыно участники клуба организовали пункт приема товаров первой необходимости для бойцов СВО. Активисты сортируют переданные предметы, формируют коробки, плетут маскировочные сети и делают окопные свечи.

Собранный груз члены клуба отвозят сами, передают лично в руки участникам СВО, или в центр помощи "Фронтовые чайки" в Курске, а также в центры "Восточный "и "Эпицентр" в Мариуполе.

В декабре 2023 года клуб "Пересвет" организовал акцию помощи "Новогодний привет" для детей, оставшихся без попечения родителей, и многодетных семей из Донецкой и Луганской народных республик. К сбору сладких подарков и игрушек присоединились многие жители ЮАО.

В команде клуба "Пересвет" около 15 постоянных активистов и волонтеров, у которых есть большой опыт добровольческой деятельности: от регулярной помощи бездомным животным до поддержки людей старшего поколения во время пандемии.

Также регулярно помогают участникам СВО столичные предприниматели. Они отправляют в зону боевых действий теплую одежду, медпрепараты и обувь. Кроме того, через волонтеров и благотворительные фонды предприниматели направляют военным деньги для покупки необходимых вещей.