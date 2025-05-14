Предприниматели отправляют в зону СВО теплую одежду и обувь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные предприниматели отправляют в зону СВО теплую одежду, медпрепараты и обувь. Кроме того, через волонтеров и благотворительные фонды они направляют военным деньги для покупки необходимых вещей, передает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, сотрудники продуктового магазина и торгового центра в Можайском районе регулярно перечисляют волонтерам средства на закупку лекарств. Три супермаркета в Кунцеве отправляют военнослужащим медикаменты, одежду и обувь. Все посылки в зону спецоперации отвозит местный житель – участник СВО, который возвращается в столицу на время отпуска.

Владелец торговой точки в районе Левобережном через благотворительный фонд передал в Луганскую Народную Республику (ЛНР) продовольственные товары, маскировочные сети и лекарства. Работники ТЦ в Бибиреве, Чертанове Северном и Бутырском собрали для бойцов медицинские препараты и средства для оказания первой помощи.

Рекордсменом по числу отправленных в города ЛНР лекарств, продуктов и продовольственных товаров стал ТЦ в Теплом Стане – его арендаторы и сотрудники передали свыше 4,5 тонны гуманитарных грузов.

Помимо одежды и обуви, предприниматели отправляют в зону боевых действий стельки и носки, в том числе с терморегуляцией. Такие изделия обеспечивают комфорт при любой погоде.

Подобную гумпомощь собрали работники обувного магазина в Гольянове, магазина фиксированных цен в Северном Измайлове и четырех ТРЦ в Куркине и Митине. В посылки также положили утепленные резиновые сапоги.

При этом один из самых больших гуманитарных грузов отправился в зону спецоперации из района Очаково-Матвеевское – местный торговый дом передал бойцам более двух тысяч футболок и маек. Зимнюю и демисезонную одежду военнослужащим отправили сотрудники торгового комплекса в Новогирееве, магазина текстильных вещей для всей семьи в Строгине, а также четырех торговых точек в Чертанове Южном.

Владельцы московских магазинов помогают и жителям новых российских регионов. Например, арендаторы ТЦ в Чертанове Северном собрали детские вещи и одежду для беременных женщин из Донецкой Народной Республики.

Между тем помощь участникам СВО и жителям Курской области отправляют и столичные рестораторы. В Люблине работники местного китайского ресторана передали военным 500 шапок, тысячу пар носков и две тысячи стелек. Еще четыре кафе собрали сотни комплектов летней и зимней формы, упаковок термобелья и тактических очков.