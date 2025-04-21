Столичные рестораторы собирают помощь для бойцов СВО и Курской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московские рестораторы продолжают отправлять помощь жителям Курской области и бойцам СВО. Больше всего таких заведений располагается на севере столицы в районах Аэропорт, Ховрино, Беговом и Войковском, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Также гуманитарными грузами занимаются и два заведения общепита в Бирюлеве Западном. Они собрали детскую и взрослую одежду, денежные средства и воду.

Участникам спецоперации передают посылки в соответствии с сезоном. Кафе из Гольянова, рестораны из Бутырского, Мещанского и Хорошёвского районов отправили носки и нижнее белье, из Бескудниковского – берцы, а из Дмитровского – защитные костюмы и обувь. Кроме того, чайхана из Гольянова передала гели для душа, зубную пасту и щетки, пену для бритья и бытовую химию.

Рекордсменом является район Люблино на юго-востоке Москвы. Сотрудники местного китайского ресторана передали в зону СВО 500 шапок, 1 тысячу пар носков и 2 тысячи стелек. Еще четыре кафе собрали сотни комплектов летней и зимней формы, упаковок термобелья, тактических очков.

Вместе с тем одно из данных заведений собрало для отряда специального назначения Минобороны РФ литры антисептика, сотни бинтов и кровоостанавливающих жгутов.

Пекарня-кондитерская из Нагатинского Затона отправила майки, носки и шапки в Сватовский район ЛНР для столичных военных. Три кафе из Орехова-Борисова Южного передали текстильные вещи, а бар из Южного Чертанова – спецодежду.

Самый большой груз на северо-западе столицы был собран заведением в Хорошёво-Мнёвниках. В него вошли теплые кофты и лонгсливы, термобелье, накомарники, форма и медикаменты. Также посылки передали и из ТиНАО, а два кафе из Преображенского района отправили уход за полостью рта.

Помогать участникам спецоперации продолжают и представители малого и крупного столичного бизнеса. Они отправляют не только продукты питания и предметы личной гигиены, но и стройматериалы, технику и амуницию. Например, арендаторы и собственники ТРК в Щукине направили бойцам СВО две цифровые радиостанции, которые могут работать без подзарядки 22 часа.

