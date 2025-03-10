Магазины столицы продолжают отправлять гуманитарную помощь в зону СВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Владельцы столичных магазинов и ресторанов продолжают собирать гуманитарную помощь для участников СВО. С начала 2025 года уже отправили десятки килограммов тушенки, посылки со сладостями, лекарства, одежду и термоодеяла, передает портал мэра и правительства Москвы.

Больше всего продуктов питания передали работники частной пивоварни в Южном Медведкове: тушенку из говядины высшего сорта, 140 банок консервов из горбуши, свыше 120 банок печени трески и кильки в томате, 100 банок сгущенки и десятки килограммов шоколадно-арахисовых конфет. Кроме того, доставили коробки с влажными салфетками и перечислили деньги в специализированные благотворительные фонды.

Еду в больших объемах для бойцов закупили также два заведения в Хорошёво-Мнёвниках. К ним присоединились магазины, кафе и пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов в Братееве и Чертанове Северном.

Гуманитарные посылки с печеньем и чаем собрали два торговых центра в Куркине. Продуктовый магазин в районе Нагорный отправил в зону спецоперации коробки с шоколадом. Предприниматели из торгового комплекса в Строгине собрали для военнослужащих крупы, консервы, печенье, конфеты, сахар, мед, а также гигиенические принадлежности.

Сотрудники торгового дома в районе Останкинский собрали больше всего одежды. Например, они положили в посылки брюки, куртки, рубашки, безрукавки, унты и кроссовки. Помимо этого, они отправили упаковки туалетной бумаги, мыло, индивидуальные перевязочные пакеты, термоодеяла и воздуховоды.

Теплую одежду, покрывала и комплекты с защитой от тепловизоров передали военным меховой магазин и ателье по пошиву шуб в районе Хорошёво-Мнёвники. Одеяло, носки, нижнее белье и утепленные резиновые сапоги бойцы получили от строительного универмага из Северного Тушина.

Кроме того, сотрудники кафе, расположенного в СЗАО, передали участникам СВО свыше 200 пар носков, а также лекарства, блиндажные свечи и еду. Строительный магазин из Троицка собрал для военнослужащих сантехнику, краску и строительные смеси. Владельцы еще одного заведения из ТиНАО передали плащи-накидки для тепловизоров, медикаменты и продукты.

Между тем свою продукцию передают и участники московских ярмарок. Например, перед Новым годом фермеры отправили на передовую сладости и фрукты, а представитель Воронежской области собрал для солдат орехи и сухофрукты. Еще один участник ярмарки передал консервированное мясо оленя и кабана.