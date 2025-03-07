Фермеры – участники московских ярмарок отправляют свою продукцию в зону СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участники московских ярмарок регулярно помогают бойцам СВО и жителям приграничных территорий. Фермеры отправляют им свою продукцию, передает портал мэра и правительства столицы.

Например, перед Новым годом в зону СВО передали сладости и фрукты, а представитель Воронежской области отправил орехи и сухофрукты.

Участник межрегиональной ярмарки в сквере на улице Хачатуряна также оказывает поддержку военнослужащим. В зону СВО уже доставили консервированное мясо оленя и кабана. Эти продукты удобны для полевых условий. Врачам и раненым предприниматель передает якутскую рыбу. Также он отправляет теплые вещи, спички и прочие предметы.

Кроме того, на столичных ярмарках и рыбных рынках участники СВО и члены их семей получают скидку 10%. В продаже представлена фермерская продукция более чем из 40 российских регионов.

Предприниматели и на фестивалях регулярно отправляют гуманитарную помощь участникам СВО. Они передают бойцам продукцию собственного производства, организуют сбор средств, а также пишут письма.

Владелец фермерского хозяйства Ева Богоявленская из Адыгеи привозит в столицу национальные деликатесы премиум-класса, которые также отправляются военнослужащим. Настоятель храма под Майкопом собирает средства на арматуру, а другая участница "Московской Масленицы" самостоятельно организовала сборы гумпомощи.