Представители столичного бизнеса помогают участникам СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители малого и крупного столичного бизнеса продолжают помогать участникам спецоперации, отправляя ежемесячно гуманитарную помощь, в которую входят не только продукты питания и предметы личной гигиены, но и стройматериалы, техника, одежда и амуниция, передает портал мэра и правительства Москвы.

Например, собственники и арендаторы торгово-развлекательного комплекса (ТРК), расположенного в районе Щукино, регулярно собирают для участников СВО оборудование, включая две цифровые радиостанции, которые могут работать без подзарядки 22 часа, что важно в связи с отсутствием стабильной подачи электроэнергии.

Также владельцы и арендаторы ТРК передали участникам СВО ретранслятор, поддерживающий до 160 каналов, два кабеля для программирования, коаксиальный кабель с проводником из чистой меди, а также несколько базовых антенн и разъемов.

В последний раз сотрудники ТРК направляли в зону боевых действий автомобильную радиостанцию, которая обеспечивает максимальную дальность связи. Вместе с этим прибором была отправлена антенна на магните, которая может работать в условиях внешнего воздействия, например, при перепадах температур.

Среди малого бизнеса выделился еще один из участников фестивалей "Московские сезоны", которые специализируется на продаже низкокалорийных кондитерских изделий. Он поддерживает не только участников СВО, но и активно взаимодействует с добровольцами. Предприниматель сам занимается сбором и доставкой необходимых вещей для военнослужащих. При этом он поставляет гумпомощь не только в пункты передачи, но и в больницы.

Собирать гуманитарные посылки для участников спецоперации продолжают также московские магазины и рестораны. С начала года они направили на передовую десятки килограммов тушенки, сладостей, лекарств, одежды и термоодеяла.

Больше всего продуктов отправили представители частной пивоварни в Южном Медведкове. Например, в их посылках была тушенка из говядины высшего сорта, 140 банок консервов из горбуши, более 120 банок печени трески и кильки в томате, 100 банок сгущенки и десятки килограммов шоколадно-арахисовых конфет.

