Столичные школьники и педагоги поддерживают участников СВО

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

Ученики и учителя столичных школ активно поддерживают участников спецоперации, собирая гумпомощь и посещая бойцов в госпиталях, организовывая концерты и передавая им подарки. Об этом сообщает пресс-служба департамента образования и науки Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Как отметили в ведомстве, в акциях по сбору гуманитарной помощи участвуют не только педагоги и школьники, но и их родители. Бойцам и жителям новых регионов отправляют продуктовые наборы, медикаменты, теплую одежду и средства личной гигиены.

"Кроме того, дети пишут письма российским военнослужащим. Они благодарят бойцов за подвиги, желают успехов и скорейшего возвращения домой", – уточнили в департаменте.

Например, волонтеры школы № 1360 каждую неделю посещают Центральный военный клинический госпиталь имени П. В. Мандрыка. Учителя приносят туда фрукты, письма детей и сувениры.

Все подарки бойцы принимают с теплотой, подчеркнули в ведомстве, добавив, что военные зачастую делают ответные презенты. Одними из них стали деревянный терем, собранный военнослужащим из спичек, а также плакаты с напутствиями для учащихся. Все они хранятся в школьном музее.

"Посещение бойцов в госпитале – это очень важное и трогательное событие. Их мужество вдохновляет нас. Мы всегда передаем от защитников слова благодарности школьникам. Дети должны знать об их подвиге!" – рассказала директор учебного учреждения Татьяна Кувшинова.

В свою очередь, в школе № 1164 еще в начале СВО создали волонтерский отряд, главной задачей которого является работа в одном из столичных госпиталей. Его возглавляет замдиректора по воспитательной работе Наталия Москаленко, которая проходила специальное обучение и теперь выполняет обязанности сестры милосердия.

Старшеклассники также активно участвуют в работе. Например, одиннадцатиклассница Василиса Костенко помогает медперсоналу в госпиталях, в частности делает перевязки и сопровождает бойцов на процедуры. Военнослужащие говорят, что такая поддержка придает им сил.

Директор школы № 1164 Михаил Клочихин подчеркивает важность воспитания в детях чувства ответственности, уважения к другим людям и понимания того, что помощь – это не просто проявление доброй воли, а важная часть жизни. Он убежден, что подобные проекты являются лучшим уроком гражданственности. По его словам, ребята видят, как их усилия могут реально поддержать других, а бойцы чувствуют, что их не оставляют без внимания.

Вместе с тем школа № 117 сотрудничает с военным госпиталем в Донбассе. В рамках деятельности родители, ученики и педагоги собирают такие медизделия, как антисептики, бинты, катетеры и лекарства. Особенно востребована такая помощь перед праздниками. Накануне Нового года бойцы получили 100 пар медицинских брюк и плакаты с поздравлениями.

Советник директора по воспитанию школы № 117 Светлана Сологдинова отметила, что подобные акции представляют собой способ поблагодарить тех, кто защищает нашу страну. Она уточнила, что школа регулярно помогает госпиталям и поддерживает бойцов не только лекарствами, но и морально.

"Это важная миссия, ведь от нее зависит их жизнь и состояние здоровья. Каждый, кто участвует, делает наш мир добрее", – добавила Сологдинова.

Наряду со школьниками в столичных госпиталях выступает Ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева, работающий на базе Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Одним из мест, где коллектив регулярно проводит концерты, стал центр протезирования и комплексной реабилитации Московского медицинского клинического центра "Вороновское".

Причем ансамбль привлекает к своим выступлениям различных известных личностей, например, в одном из концертов, который состоялся в конце февраля, принял участие многократный чемпион мира и Европы по самбо и сумо Игорь Куринной.

Собирать гуманитарные грузы для бойцов СВО продолжают московские магазины и рестораны. С начала года они отправили десятки килограммов тушенки, посылки со сладостями, лекарства, одежду и термоодеяла.

Больше всего продуктов передали сотрудники частной пивоварни в Южном Медведкове. Среди них – тушенка из говядины высшего сорта, 140 банок консервов из горбуши, свыше 120 банок печени трески и кильки в томате, 100 банок сгущенки и десятки килограммов шоколадно-арахисовых конфет.

