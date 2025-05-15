Участник ярмарки в Митине отправляет в зону СВО мед и другую гуманитарную помощь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Участник ярмарки выходного дня в Митине Дмитрий начал помогать бойцам и жителям приграничных территорий после начала спецоперации. Он передает мед и необходимые военным вещи, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Фермер уже более 10 лет выставляет на продажу в столице мед и другую продукцию пчеловодства с пасеки в Саратовской области. Он входит в династию пчеловодов. Дед Дмитрия являлся заведующим колхозной пасеки, а у родителей было собственное хозяйство в Балашовском районе.

Фермера просят передать продукты, теплые вещи и лекарства бойцам СВО. Его мать закупает товары в Балашове и возит их в Луганск.

"Если есть возможность помочь, я всегда помогаю. Бывало, замерзнешь зимой и думаешь: вот я сейчас домой, в тепло, а наши ребята в окопах. Пошел и сразу купил с десяток пар хороших рыболовных сапог и отправил на передовую. Так получилось, что искать способ помочь мне не пришлось, люди находят меня сами. Много неравнодушных, кстати, среди моих покупателей. Если я слышу, что покупают мед, чтобы передать бойцам, обязательно бесплатно даю еще банку", – отметил мужчина.

Теплую одежду, медпрепараты и обувь отправляют в зону СВО и столичные предприниматели. Кроме того, через волонтеров и благотворительные фонды они направляют военным деньги для покупки необходимых вещей.

В частности, сотрудники продуктового магазина и торгового центра в Можайском районе регулярно перечисляют волонтерам средства на закупку лекарств. Владелец торговой точки в районе Левобережном через благотворительный фонд передал в ЛНР продовольственные товары, маскировочные сети и лекарства.

