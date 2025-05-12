Участник московских ярмарок помогает бойцам специальной военной операции

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Участник московских ярмарок Сергей с начала спецоперации оказывает всю необходимую помощь военнослужащим, которые находятся на передовой. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Житель Тульской области на протяжении 12 лет занимается сельским хозяйством. Вместе с односельчанами он приобретает, упаковывает и высылает в зону СВО средства личной гигиены и свою продукцию, в том числе сухой душ и окопные свечи.

Также мужчина с односельчанами собирает деньги и покупает консервы и иные продукты, которые затем передаются участникам спецоперации через друзей и благотворительные фонды. В качестве благодарности штурмовой 24-й мотострелковый полк направил жителям Тульской области видеообращение и письмо.

"Очень приятно осознавать, что мы все вместе в этот трудный для страны момент", – отреагировал Сергей.

Мужчина и его семья предпочитают называть себя крестьянами, так как их продукция в основном предназначается для личных нужд, а на продажу отправляются лишь излишки.

Регулярно организует сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО вместе с односельчанами и фермер из Кировской области, который принимает участие в столичных ярмарках выходного дня.

Мужчина направляет военнослужащим продукты длительного хранения, теплые вещи и средства первой необходимости. Также фермер поддерживает и семьи бойцов СВО, передавая им продуктовые наборы и делая мелкий бытовой ремонт. Инициатива уже объединила десятки жителей региона.

