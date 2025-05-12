12 мая, 08:33Общество
Участник московских ярмарок помогает бойцам специальной военной операции
Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы
Участник московских ярмарок Сергей с начала спецоперации оказывает всю необходимую помощь военнослужащим, которые находятся на передовой. Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.
Житель Тульской области на протяжении 12 лет занимается сельским хозяйством. Вместе с односельчанами он приобретает, упаковывает и высылает в зону СВО средства личной гигиены и свою продукцию, в том числе сухой душ и окопные свечи.
Также мужчина с односельчанами собирает деньги и покупает консервы и иные продукты, которые затем передаются участникам спецоперации через друзей и благотворительные фонды. В качестве благодарности штурмовой 24-й мотострелковый полк направил жителям Тульской области видеообращение и письмо.
"Очень приятно осознавать, что мы все вместе в этот трудный для страны момент", – отреагировал Сергей.
Мужчина и его семья предпочитают называть себя крестьянами, так как их продукция в основном предназначается для личных нужд, а на продажу отправляются лишь излишки.
Регулярно организует сбор гуманитарной помощи для бойцов СВО вместе с односельчанами и фермер из Кировской области, который принимает участие в столичных ярмарках выходного дня.
Мужчина направляет военнослужащим продукты длительного хранения, теплые вещи и средства первой необходимости. Также фермер поддерживает и семьи бойцов СВО, передавая им продуктовые наборы и делая мелкий бытовой ремонт. Инициатива уже объединила десятки жителей региона.
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