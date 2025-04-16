Фермер из Кировской области поддерживает бойцов СВО и их семьи

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Фермер из Кировской области, принимающий участие в столичных ярмарках выходного дня, вместе с односельчанами регулярно организует сбор гуманитарной помощи для военнослужащих СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В грузы для бойцов спецоперации входят как продукты длительного хранения, так и теплые вещи и средства первой необходимости. Фермер по имени Георгий объясняет, что так его воспитали родители – если можешь чем-то помочь, надо помогать.

"Я и своим детям стараюсь показывать это на собственном примере. Они сами уже напоминают, когда планируется следующая отправка, помогают собирать продукты и вещи", – отметил он.

Также фермеры поддерживают и семьи бойцов СВО, передавая им продуктовые наборы и делая мелкий бытовой ремонт. Инициатива уже объединила десятки жителей региона: кто-то занимается заготовкой, а кто-то – доставкой.

Кроме того, сам Георгий занимается сельским хозяйством уже много лет, а участие в ярмарках выходного дня Москвы позволяет ему представлять свои овощи и фрукты на столичном рынке.

На ярмарках представлены продукты более чем из 40 регионов страны. Четыре раза в год участники получают возможность бесплатно занять место на рынке, а постоянные продавцы – сменить площадку для торговли.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что круглогодичные ярмарки выходного дня успешно работали в Москве в течение 2024 года. Он отмечал, что в столице создали 29 теплых павильонов со всем необходимым оборудованием.

Места на ярмарке распределяются в ходе заявочных кампаний на безвозмездной основе. При этом павильоны оформлены в едином стиле и гармонично вписываются в городскую инфраструктуру.

