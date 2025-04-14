"Мосволонтер" и столичные школы помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московские школы активно участвуют в помощи участникам спецоперации и жителям недавно присоединенных и приграничных территорий, собирая гуманитарные грузы, а также отправляя письма и открытки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ученики плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, приглашают бойцов на различные мероприятия и оказывают поддержку детям из новых регионов.

"Педагоги, школьники и их родители являются одними из самых активных участников проекта по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". Они регулярно проводят акции в своем образовательном учреждении и привозят собранные товары к нам", – рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

По его словам, центр помогает более чем 460 школам развивать волонтерскую деятельность и привлекает их к важным социальным мероприятиям. Для этого была создана специальная программа "Первый шаг", благодаря которой организациям предоставляют удобные сервисы.

Например, ученики школы № 2005 начали поддерживать военных с февраля 2022 года. Дошкольники рисуют бойцам открытки, а старшеклассники пишут им письма с добрыми пожеланиями. В декабре того года они подготовили свыше 630 поздравительных открыток и отправили их вместе с новогодними шарфами, связанными родителями.

Волонтеры образовательного учреждения плетут маскировочные сети и регулярно доставляют гумпомощь для жителей новых территорий в штабы "Москва помогает". В декабре 2024 года один из пунктов получил более 40 коробок с продуктами, средствами личной гигиены, лекарствами и другими вещами. В настоящее время они ведут сбор ко Дню Победы.

Начиная с февраля 2022 года к проекту присоединилась Измайловская школа № 1508. Отряд активистов "ПобеДа", возглавляемый советником директора Екатериной Агамян, в 2024 году подготовил наборы для пострадавших в Курской области. В них вошли продукты, гигиенические средства и другие необходимые вещи.

За все время проекта было отправлено более 15 грузовых машин с гуманитарной помощью. Кроме того, дети создают видеоролики, поделки и поздравительные открытки, а также посещают тематические занятия, посвященные патриотическому воспитанию.

Вместе с тем уже более года ученики школы № 1586 оказывают помощь жителям Луганской Народной Республики (ЛНР) и военнослужащим, которые проходят лечение. За это время они отправили около двух тонн необходимых вещей, включая продуктовые наборы, гигиенические принадлежности, а также тетради, рюкзаки и материалы для творчества.

В соцучреждения на новых территориях были доставлены книги, игрушки, настольные игры и одежда. Многодетные семьи получили самокаты, гироскутеры и канцелярские наборы.

С первых дней проведения СВО в сборе гуманитарной помощи также участвует школа № 1542. Совместно с "Московским домом солдатского сердца" за это время отправлено более пяти тонн необходимых вещей. Только в этом году ученики собрали свыше 15 коробок со сладостями и теплыми вещами ко Дню защитника Отечества и передали в волонтерский центр "Доброе место. ЗАО".

При этом в рамках акции "Соберем ребенка в школу" ребята подготовили наборы с канцтоварами для детей из новых регионов, а также написали более тысячи открыток.

Тем временем отряд волонтеров "Звезда" из школы № 922 уже больше года участвует в акции "Своих не бросаем". Школьники занимаются изготовлением полезных вещей для солдат, например, плетут сети, делают свечи и пишут письма. Также за это время они собрали более 100 коробок с медикаментами, теплой одеждой и средствами гигиены. Более того, ребята подарили более 200 новогодних подарков детям из новых регионов.

Волонтеры также организовывают мастер-классы для учеников других школ по изготовлению окопных свечей и уже передали около 100 таких изделий. Помимо этого, в преддверии 23 Февраля в школу приходил боец СВО, а сейчас школьники участвуют в акции в поддержку военнослужащих, находящихся в госпиталях, – "Марафон добра".

В свою очередь, ученики школы № 1541 передали на фронт генераторы, устройства ночного видения для обнаружения БПЛА, тактические перчатки, средства личной гигиены и другие предметы. Причем для приобретения оборудования в учреждении несколько раз в год проводятся благотворительные ярмарки.

Кроме того, в рамках инициативы "Соберем ребенка в школу" школьники собрали гуманитарную помощь для детей из Запорожской области. Для местного футбольного клуба они отправили мячи и сетки, в библиотеку – книги, а в школу искусств – наборы для рисования, включая гипсовые фигуры, краски и карандаши. Детский социальный центр получил игрушки, одежду, обувь, средства личной гигиены и сладкие подарки.

В марте 2022 года по предложению советника директора школы № 1434 "Раменки" Натальи Куликовой в соцсетях была создана группа для организации помощи военным. К ней присоединились учителя, ученики и их родители, которые проводят сборы дважды в месяц.

На сегодняшний день активисты собрали и отправили на фронт карематы, тактическую одежду, аптечки, дроны, тепловые пушки и многое другое. Они также сами сшили одежду, изготовили маскировочные сети и написали письма.

Вместе с тем помогать участникам спецоперации продолжают и представители малого и крупного столичного бизнеса. Они отправляют не только продукты питания и предметы личной гигиены, но и стройматериалы, технику и амуницию. Ранее арендаторы и собственники ТРК в Щукине направили бойцам СВО две цифровые радиостанции, которые могут работать без подзарядки 22 часа.

