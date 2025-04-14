Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 апреля, 08:50

Общество

"Мосволонтер" и столичные школы помогают бойцам СВО и жителям новых регионов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Московские школы активно участвуют в помощи участникам спецоперации и жителям недавно присоединенных и приграничных территорий, собирая гуманитарные грузы, а также отправляя письма и открытки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ученики плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, приглашают бойцов на различные мероприятия и оказывают поддержку детям из новых регионов.

"Педагоги, школьники и их родители являются одними из самых активных участников проекта по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает". Они регулярно проводят акции в своем образовательном учреждении и привозят собранные товары к нам", – рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

По его словам, центр помогает более чем 460 школам развивать волонтерскую деятельность и привлекает их к важным социальным мероприятиям. Для этого была создана специальная программа "Первый шаг", благодаря которой организациям предоставляют удобные сервисы.

Например, ученики школы № 2005 начали поддерживать военных с февраля 2022 года. Дошкольники рисуют бойцам открытки, а старшеклассники пишут им письма с добрыми пожеланиями. В декабре того года они подготовили свыше 630 поздравительных открыток и отправили их вместе с новогодними шарфами, связанными родителями.

Волонтеры образовательного учреждения плетут маскировочные сети и регулярно доставляют гумпомощь для жителей новых территорий в штабы "Москва помогает". В декабре 2024 года один из пунктов получил более 40 коробок с продуктами, средствами личной гигиены, лекарствами и другими вещами. В настоящее время они ведут сбор ко Дню Победы.

Начиная с февраля 2022 года к проекту присоединилась Измайловская школа № 1508. Отряд активистов "ПобеДа", возглавляемый советником директора Екатериной Агамян, в 2024 году подготовил наборы для пострадавших в Курской области. В них вошли продукты, гигиенические средства и другие необходимые вещи.

За все время проекта было отправлено более 15 грузовых машин с гуманитарной помощью. Кроме того, дети создают видеоролики, поделки и поздравительные открытки, а также посещают тематические занятия, посвященные патриотическому воспитанию.

Вместе с тем уже более года ученики школы № 1586 оказывают помощь жителям Луганской Народной Республики (ЛНР) и военнослужащим, которые проходят лечение. За это время они отправили около двух тонн необходимых вещей, включая продуктовые наборы, гигиенические принадлежности, а также тетради, рюкзаки и материалы для творчества.

В соцучреждения на новых территориях были доставлены книги, игрушки, настольные игры и одежда. Многодетные семьи получили самокаты, гироскутеры и канцелярские наборы.

С первых дней проведения СВО в сборе гуманитарной помощи также участвует школа № 1542. Совместно с "Московским домом солдатского сердца" за это время отправлено более пяти тонн необходимых вещей. Только в этом году ученики собрали свыше 15 коробок со сладостями и теплыми вещами ко Дню защитника Отечества и передали в волонтерский центр "Доброе место. ЗАО".

При этом в рамках акции "Соберем ребенка в школу" ребята подготовили наборы с канцтоварами для детей из новых регионов, а также написали более тысячи открыток.

Тем временем отряд волонтеров "Звезда" из школы № 922 уже больше года участвует в акции "Своих не бросаем". Школьники занимаются изготовлением полезных вещей для солдат, например, плетут сети, делают свечи и пишут письма. Также за это время они собрали более 100 коробок с медикаментами, теплой одеждой и средствами гигиены. Более того, ребята подарили более 200 новогодних подарков детям из новых регионов.

Волонтеры также организовывают мастер-классы для учеников других школ по изготовлению окопных свечей и уже передали около 100 таких изделий. Помимо этого, в преддверии 23 Февраля в школу приходил боец СВО, а сейчас школьники участвуют в акции в поддержку военнослужащих, находящихся в госпиталях, – "Марафон добра".

В свою очередь, ученики школы № 1541 передали на фронт генераторы, устройства ночного видения для обнаружения БПЛА, тактические перчатки, средства личной гигиены и другие предметы. Причем для приобретения оборудования в учреждении несколько раз в год проводятся благотворительные ярмарки.

Кроме того, в рамках инициативы "Соберем ребенка в школу" школьники собрали гуманитарную помощь для детей из Запорожской области. Для местного футбольного клуба они отправили мячи и сетки, в библиотеку – книги, а в школу искусств – наборы для рисования, включая гипсовые фигуры, краски и карандаши. Детский социальный центр получил игрушки, одежду, обувь, средства личной гигиены и сладкие подарки.

В марте 2022 года по предложению советника директора школы № 1434 "Раменки" Натальи Куликовой в соцсетях была создана группа для организации помощи военным. К ней присоединились учителя, ученики и их родители, которые проводят сборы дважды в месяц.

На сегодняшний день активисты собрали и отправили на фронт карематы, тактическую одежду, аптечки, дроны, тепловые пушки и многое другое. Они также сами сшили одежду, изготовили маскировочные сети и написали письма.

Вместе с тем помогать участникам спецоперации продолжают и представители малого и крупного столичного бизнеса. Они отправляют не только продукты питания и предметы личной гигиены, но и стройматериалы, технику и амуницию. Ранее арендаторы и собственники ТРК в Щукине направили бойцам СВО две цифровые радиостанции, которые могут работать без подзарядки 22 часа.

Волонтер Татьяна Лучшева занимается доставкой гумпомощи для бойцов СВО

Читайте также


общество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика