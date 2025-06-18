Предприниматель передал бойцам СВО гуманитарные посылки

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Владелец мебельного торгового центра Олег из Северо-Западного административного округа Москвы передал бойцам специальной военной операции гуманитарные грузы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Предприниматель уже не в первый раз отправляет посылки с помощью в зону СВО. Совместно с сотрудниками своего центра он собрал комплексную помощь, в которую вошли в том числе растворимые напитки и одеяла.

Мужчина рассказал, что узнал, какие товары необходимы на фронте, от знакомых, которые общаются с российскими военнослужащими. Посылку он разделил на вещевой и продовольственные грузы. Первая включала в себя сезонную одежду, обувь, спальные мешки, подушки и одеяла.

Продукты питания для фронта должны быть с большим сроком годности и упакованы в твердые коробки, чтобы выдержать перевозку. Поэтому во вторую посылку предприниматель сложил продукты длительного хранения и большое количество упаковок чая и кофе.

Бизнесмен подчеркнул, что будет оказывать поддержку бойцам до тех пор, пока это будет необходимо. Он также указал, что важно выяснить у знакомых, какие товары нужны бойцам. Так участники СВО смогут получить теплые и удобные ботинки, которые прослужат им долго.

С самого начала спецоперации владельцы столичных магазинов, торговых центров, автосалонов и других предприятий бытовых услуг, а также рестораторы регулярно отправляют гуманитарные грузы в зону боевых действий.

На фронт отправляются мясные, рыбные и овощные консервы, тонны различных круп – от риса и гречки до перловки, макароны, сладости. Кроме того, в гуманитарные посылки входят средства личной гигиены и сезонная одежда, термобелье, медикаменты, строительные материалы и военная техника, в том числе квадрокоптеры и колонны автомобилей.

Также бойцам СВО помогают участники московских ярмарок. Фермер из Подмосковья Дмитрий рассказал, что в поддержке российских военных участвует вся его семья. Сборы организовывают на работе или родственники бойцов СВО, и семья Дмитрия раз в месяц передает свою продукцию на фронт.