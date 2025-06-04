Семья участников ярмарок выходного дня помогает бойцам СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Семья фермеров из села Нижне-Маслово в Московской области помогает бойцам СВО. На службе сейчас находятся их родственники и знакомые, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Супруги Дарья и Максим выращивают экологически чистые овощи и более 10 лет привозят соленья на московские ярмарки. Вместе с односельчанами поддерживают военных и жителей приграничных территорий – Максим занимается организацией сбора продуктов, теплых вещей и предметов первой необходимости. Также в посылки упаковывают соленья, богатые витаминами.

"Нашему сыну 11 лет, он с одноклассниками регулярно приносит мне письма с рисунками и просит отправить защитникам Родины. Дети понимают, как важна поддержка, и я очень рада, что наш пример значим для них", – отметила Дарья.

Товары в зону СВО также отправляют участники фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя", который проходит в рамках проекта "Лето в Москве".

Предпринимательница Татьяна собирает гуманитарную помощь для российских бойцов с 2022 года. Женщина отправляет одежду, предметы первой необходимости, а также гигиенические принадлежности.

Поддержкой участников спецоперации занимаются и крупные рестораторы.