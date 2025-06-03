"Домики добра" на площадках "Лета в Москве" будут работать до 7 сентября

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

"Домики добра" проекта "Москва помогает" будут работать на фестивальных площадках "Лета в Москве" ежедневно с 11:00 до 21:00 вплоть до 7 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на председателя комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерину Драгунову.

Она отметила, что с помощью "Домиков добра" жители и гости столицы могут передать подарки для участников СВО и детей, проживающих на новых территориях, а также товары для животных.

"В "Домиках добра" можно также подписать красивые открытки со словами поддержки для детей и бойцов. Каждый подарок увезет с собой из столицы искреннюю любовь и заботу тем, кто в этом сейчас особенно нуждается", – отметила Драгунова.

Детям можно отправить сладости, игрушки, книги и канцелярские принадлежности, а участникам СВО – мужские подарочные наборы, средства личной гигиены, носки и стельки для обуви. Для животных из приютов принимают корм, рис, гречку, пшено, капли от клещей, наполнители для туалета и прочее.

Все товары должны быть новыми, с бирками и в упаковке, а срок годности кондитерских изделий должен составлять не менее трех месяцев.

В Центральном административном округе "Домики добра" можно найти по адресам:



Тверская площадь, рядом со станцией метро "Тверская";

площадь Революции, рядом со станциями метро "Площадь Революции" и "Охотный Ряд".

В Северном административном округе "Домики добра" находятся на Коптевском бульваре рядом с парком "Бригантина".

В Восточном административном округе они расположены по адресам:



Городецкая улица, владение 1, рядом со станцией метро "Новокосино";

Святоозерская улица, владение 1, напротив парка у Святого озера;

Вешняковская улица, владение 16, рядом с колесом обозрения;

сквер у Гольяновского пруда, рядом со станцией метро "Щелковская".

В Южном административном округе:



Ореховый бульвар, владение 24, строение 1, рядом со станцией метро "Красногвардейская";

Ключевая улица, владение 22, корпус 1, неподалеку от станции метро "Алма-Атинская";

Большая улица, владение 91, рядом с музеем-заповедником "Коломенское".

В Западном административном округе их можно найти по адресам:

Матвеевская улица, владение 2, рядом со станцией Матвеевская четвертого Московского центрального диаметра;

Мичуринский проспект, Олимпийская Деревня, владение 4 (ближайшая станция метро – "Озерная").

Также "Домики добра" расположены в Северо-Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном и Северо-Западном административных округах, а также в Зеленоградском административном округе. Ознакомиться с адресами и режимом их работы можно на сайте.

Между тем к волонтерскому корпусу "Москва помогает" присоединились уже 17 тысяч человек. Среди них школьники и студенты, горожане среднего и "серебряного" возрастов. Неравнодушные граждане приносят в штабы продукты, одежду, бытовую технику, средства личной гигиены и другие необходимые вещи.

Штабы открылись более 3 лет назад. К настоящему моменту их уже 15. Большинство из них работает ежедневно с 10:00 до 19:00.