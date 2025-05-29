Как участие в "Лете в Москве" помогает развиваться малому и среднему бизнесу

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Открытие проекта "Лето в Москве" состоялось на Болотной площади. В ходе мероприятия предприниматели поделились опытом участия в городских проектах и планами интеграции в проект, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как отметила руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома, столичное правительство ежегодно реализует масштабные проекты для поддержки предпринимательства.

"В рамках проекта "Лето в Москве" будет представлена широкая линейка мер поддержки столичного бизнеса, благодаря которой предприниматели могут привлечь новых клиентов, укрепить узнаваемость бренда, усилить конкурентные позиции на рынке и стать частью масштабного летнего проекта", – сказала Кострома.

Желающие могут принять участие в оформлении фасадов и витрин в сезонной стилистике и претендовать на получение гранта на оформление 100 первым предпринимателям. Также у москвичей есть возможность принять участие в конкурсе на лучший проект праздничного и тематического оформления.

Как сообщалось ранее, в Москве начался прием заявок на участие в спецпроекте для предпринимателей "Время возможностей" в рамках проекта "Лето в Москве".

Инициатива позволит бизнесменам рассказать о своем бренде и привлечь новых клиентов. Принять участие в проекте смогут представители различных сфер.

Сто самых активных бизнесменов, которые проведут больше всего мероприятий, получат по 100 тысяч рублей для продвижения своего дела на одной из крупных интернет-площадок, а также обучающий курс по созданию рекламных кампаний.