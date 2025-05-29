Клуб "Москва" заработает на Тверском бульваре в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Многофункциональная городская площадка клуб "Москва" заработает на Тверском бульваре в рамках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Гости Москвы и горожане смогут посещать клуб ежедневно с 1 июня по 7 сентября. Там организуют свыше 10 пространств, где каждый день будут проводить занятия по йоге и пилатесу, оборудуют зоны для пиклбола и петанка, а также площадки для крокета и русских городков.

По воскресеньям на Тверском бульваре ожидаются открытые шахматные турниры. Они будут рассчитаны на участников всех возрастов. После отборочных туров у шахматистов будет шанс выйти в финал и побороться с чемпионами. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте Russpass.

Любители более активного отдыха смогут воспользоваться скалодромом для детей и взрослых, поиграть в пинг-понг и попробовать себя в ретроиграх на приставках и поиграть в автосимуляторы.

Кроме того, горожане смогут зарегистрироваться на чемпионат Москвы по симрейсингу и побороться за денежные призы. Для этого необходимо иметь при себе паспорт и быть ростом от 150 до 210 сантиметров.

Гуляющие по Тверскому бульвару в течение всего лета смогут посетить поп-ап-магазины, где будет продаваться сезонная одежда, обувь и украшения дизайнеров – от уже известных до только начинающих мастеров. Каждые две недели состав участников площадок будет обновляться.

Также горожанам предложат скидки, подарки при покупках, мастер-классы стилистов и советы по созданию летнего образа. Гости смогут узнать о продукции 44 российских косметических брендов в трех брендированных бьюти-траках.

В частности, запланированы мастер-классы, консультации дерматологов и стилистов, создание экспресс-причесок, игра в бьюти-дженгу, а также конкурсы с подарками и квесты. Там же разместят тематические фотозоны и предложат горожанам различные акции. Бренды будут меняться аналогично поп-ап-магазинам каждые две недели.

"Всего ожидается более 100 специальных предложений, 20 мастер-классов и 15 выступлений амбассадоров", – передается в сообщении.

Для спокойного отдыха на бульваре разместят шезлонги, обустроят фудкорты и поставят открытый лекторий, где пройдут встречи с экспертами в области здоровья, моды, спорта и креативных индустрий города.

Ранее стало известно, что масштабный рынок откроется на Школьной улице в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Гости смогут приобрести замороженную морскую и речную рыбу, охлажденную рыбу, рыбу холодного и горячего копчения.

Всего на Школьной улице горожанам предложат около 500 наименований рыбы. В ассортименте – скумбрия, палтус, камбала, кижуч, лосось, благородный осетр, северный муксун, омуль и тихоокеанская нерка.

