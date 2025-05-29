На Школьной улице откроется рыбный рынок в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Масштабный рынок откроется на Школьной улице в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя" проекта "Лето в Москве". Там гости смогут приобрести замороженную морскую и речную рыбу, охлажденную рыбу, рыбу холодного и горячего копчения, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На фестивале десятки продавцов представят свою продукцию. Рестораны разработали тематические меню с необычными блюдами. Всего на Школьной улице горожанам предложат около 500 наименований рыбы.

В ассортименте – скумбрия, палтус, камбала, кижуч, лосось, благородный осетр, северный муксун, омуль и тихоокеанская нерка. Также посетители смогут купить икру, кету, кижуча, горбушу, печень трески и сахалинский салат из морской капусты. В качестве деликатесов на продажу будут выставлены продукция из краба, шпроты из балтийской кильки, кусочки сардин и атлантическая сельдь в масле.

Кроме того, для гостей подготовили дегустации. Атмосферу праздника создадут музыкальные и театральные коллективы, которые выйдут на сцену с тематическими номерами.

В 15:00 30 мая театр "Каникулы Про" представит спектакль "Волшебные морячки", 31 мая в 14:00 и 7 июня в 16:00 проект "Хэппи пипл" перенесет зрителей в историю о пиратах и морских чудищах "Мир темных вод", 1 июня в 16:00 будет показана постановка "Остров Буян" коллектива "Парабазис", а 8 июня в 16:00 пройдет спектакль "Волшебная рыбка". Также в рамках фестиваля выступят вокалисты и участники музыкальных групп со своими композициями.

На период проведения мероприятия Школьная улица превратится в музей российского флота. Посетители увидят бескозырку, самобытную форму российских моряков, элементы снаряжения и знаки отличия.

Гастрономический фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" пройдет с 30 мая по 8 июня. Свою продукцию представят производители со всей России. Из Мурманской области привезут пикшу, скумбрию и морского ежа, с Дальнего Востока – кету, горбушу и зубатку. Южные регионы представят камбалу, мидии и ставриду.

