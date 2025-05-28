Шахматный турнир пройдет более чем на 40 площадках проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Масштабный турнир "Герои шахматной доски: Москва" состоится на более чем 40 площадках проекта "Лето в Москве". Об этом сообщает пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы.

В ходе церемонии открытия шахматного клуба на Гоголевском бульваре поучаствовал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

"Эта шахматная аллея на Гоголевском бульваре превратилась более чем в 40 прекрасных площадок по всему городу. <...> По сути, Москва, как в золотые 60-е годы, стала шахматной столицей мира, где сотни и тысячи людей играют в шахматы на улицах", – заявил он.

Турнир, кроме РВИО, уже поддержали Федерация шахмат России и столичный департамента торговли и услуг. Он пройдет в три этапа с 1 июня по 6 сентября. Соревнования будут проходить каждое воскресенье, а в финале встретятся 40 человек – лучших определят 6 сентября в Центральном доме шахматиста имени М. М. Ботвинника. Все участники получат грамоты и памятные призы.

"Присоединиться может каждый – и любитель, и профессионал", – прокомментировала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Шахматистов ждут на Гоголевском, Страстном, Тверском, Сретенском и Чистопрудном бульварах, в Парке Горького, музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское", фестивальных площадках в Зеленограде, столичных районах Митино, Вешняки, Теплый Стан, Матвеевском и других. Запись на каждую неделю будет открываться заранее на странице в турсервисе Russpass.

Ранее стало известно, что программу проекта "Лето в Москве" составили с учетом предложений горожан. С 1 июня и до 7 сентября в Москве будут работать более 400 площадок. В городе ожидаются различные мероприятия в рамках проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные", состоится Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар – 2025", фестивали "Времена и эпохи" и "Усадьбы Москвы".

