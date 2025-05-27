На столичных бульварах пройдет программа в рамках проекта "Лето в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках масштабного городского проекта "Лето в Москве" Чистопрудный и Сретенский бульвары, а также улица Рождественка на все лето превратятся в открытые культурные пространства. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

С 1 июня Чистопрудный бульвар станет танцевальным центром столицы. Там будет оборудовано четыре подиума для выступлений артистов, занятий с популярными хореографами и мастер-классов по самым разным направлениям танцев. Также будут проводиться соревнования среди детских коллективов, по брейк-дансу и хип-хопу. Для победителей подготовлены подарки от партнеров – от сертификатов до профессиональной экипировки.

Кроме того, на Чистопрудном бульваре откроются специальные зоны творчества, лаунж-зоны и фотозоны. Будут проводиться видеосъемки, танцевальные флешмобы и коллаборации со знаменитым хореографом и танцором Евгением Папунаишвили. Его команда выберет лучшие опубликованные клипы участников танцевального видеоконкурса и наградит авторов призами.

Сретенский бульвар преобразуют в культурное пространство, посвященное литературе. Там появится "Аллея великих писателей", которая будет состоять из тематических инсталляций, цитат и стендов с фактами из биографии классиков. На бульваре пройдут лекции, дискуссии и литературные клубы с участием писателей, литературоведов и критиков, а также презентации новых изданий и театрализованные перформансы. Также готовится турнир по скорочтению.

На Рождественке установят оригинальные арт-объекты, стилизованные под игрушки из прошлого. Организаторы отмечают, что площадка порадует как детей, так и взрослых.

Ранее стало известно, что музеи, парки и другие учреждения столицы подготовили для гостей фестиваля "Лето в Москве" уникальные сувениры. Найти их можно будет с 26 мая до 7 сентября в секции "Культура Москвы" на Болотной площади, а также в павильонах на улицах Рождественке, Кузнецкий Мост, Арбат, Новый Арбат, Трубной площади, Чистопрудном и Гоголевском бульварах.

