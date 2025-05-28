Программу "Лета в Москве" составили с учетом предложений горожан

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Программу проекта "Лето в Москве" составили с учетом предложений горожан. С 1 июня и до 7 сентября в городе будут работать более 400 площадок, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В этом году афишу формировали сами горожане. В ходе голосования они рассказали о своих идеях, в число которых вошли викторины, конкурсы, мастер-классы для семей, кинопоказы, концерты и театральные постановки. Также москвичи высказались за проведение литературных встреч, гастрономических ярмарок, спортивных мастер-классов, маркетов, модных показов и мероприятий для владельцев домашних животных.

Все пожелания горожан были внесены в программу нового сезона. В рамках Фестиваля городских видов спорта и проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные" состоятся спортивные занятия, челленджи и тренировки. Для любителей драматургии организуют Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар – 2025". Гости также смогут прогуляться по площадкам фестивалей "Времена и эпохи" и "Усадьбы Москвы".

В новом сезоне проекта пройдут IV Международный московский джазовый фестиваль, фестиваль "Летняя парковая симфония" и III Московский летний музыкальный фестиваль в парке "Зарядье".

Кроме того, для москвичей и гостей столицы организуют гастрономические фестивали "Москва – на волне. Рыбная неделя" и "Вкусы России", Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025" и фестиваль городского ландшафтного дизайна "Сады и цветы". Летом можно будет побывать и на цирковых дивертисментах в специальных цирках шапито на территории кинопарка "Москино", Измайловского парка и ландшафтного парка "Южное Бутово".

В рамках проекта "Лето в Москве" в городе заработают также 13 арт-павильонов с продукцией столичных брендов. В них можно будет найти 70 тысяч товаров. Свой ассортимент представят более 700 предпринимателей – участников программы "Сделано в Москве". На каждой площадке будет своя концепция.

