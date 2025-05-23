Арт-павильоны с товарами столичных брендов откроют в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В рамках проекта "Лето в Москве" откроются 13 арт-павильонов с продукцией столичных брендов. В них можно будет найти 70 тысяч товаров, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

Вице-мэр отметила, что свой ассортимент представят более 700 предпринимателей – участников программы "Сделано в Москве". На каждой площадке будет своя концепция. Например, на Новом Арбате гостям предложат сладости и напитки, на Гоголевском бульваре – книги и настольные игры.

Оформление арт-павильонов подскажет москвичам и туристам, что в них продают. "Ракета" на улице Рождественке и "Воздушный шар" на Цветном бульваре объединят бренды детских товаров. В "Автобусе красоты" на Арбате помогут подобрать уходовую и декоративную косметику, а также проведут мастер-классы по макияжу и прическам.

В "Холодильниках" на улице Кузнецкий Мост, Тверском и Цветном бульварах все желающие смогут приобрести мороженое, в том числе десерт с эксклюзивным вкусом, который создали к летнему сезону.

Напротив ЦУМа откроется павильон "Одежда". Гостей на площадке познакомят с нарядами, обувью, аксессуарами и украшениями московских брендов. Также в программе запланированы показы новых коллекций и консультации с экспертами.

На пересечении Арбата и Гоголевского бульвара разместится павильон в виде старинного самовара. Там покупатели смогут найти сувениры, различные сорта чая и кофе, а также сладости. На территории делового центра "Москва-Сити" посетители смогут купить свежие фрукты, а в парке "Ходынское Поле" – игрушки, корм и другие товары для животных.

Флагманская площадка будет на Болотной площади. На витринах появятся товары ключевых категорий. Там же проведут культурную программу с музыкальными выступлениями, лекциями бизнесменов, спортивными тренировками и мастер-классами. Рядом откроются роллердром и летний кинотеатр.

Ознакомиться с расписанием мероприятий и графиком работы павильонов москвичи могут на сайте проекта.

Ранее в Москве начался прием заявок на участие в спецпроекте для предпринимателей "Время возможностей" в рамках "Лета в Москве". Это позволит бизнесменам рассказать гражданам о своем бренде и привлечь новых клиентов. Поучаствовать в проекте могут представители сферы услуг, общепита, образования, творчества, индустрии красоты, торговли, гостиничного бизнеса, культуры и спорта.