"Лето в Москве" объединит мероприятия более чем на 400 площадках – Собянин

Масштабный проект "Лето в Москве" снова запустят в столице: с 1 июня он объединит культурные, благотворительные и другие мероприятия, участвовать в которых можно будет на протяжении трех месяцев. О самых интересных событиях – в материале Москвы 24.

Более 400 площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В рамках проекта "Лето в Москве" гостей ждут театральные и музыкальные фестивали, а также различные мероприятия в парках и на популярных городских площадках. Большинство из них будут бесплатными.

(проект. – Прим. ред.) объединит активности и уличные фестивали на более чем 400 площадках города. Все это, уверен, удивит и порадует жителей и гостей столицы. Запланировано много мероприятий: иммерсивные постановки, театрализованные представления, караоке и гастрономические мастер-классы.

Сергей Собянин мэр Москвы Онобъединит активности и уличные фестивали на более чем 400 площадках города. Все это, уверен, удивит и порадует жителей и гостей столицы. Запланировано много мероприятий: иммерсивные постановки, театрализованные представления, караоке и гастрономические мастер-классы.

В этом сезоне также можно будет посетить масштабный маркет локальных товаров проекта "Сделано в Москве", добавил мэр.

Любителям гастрономических изысков

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Любители морепродуктов с 30 мая по 8 июня смогут посетить один из самых вкусных фестивалей года "Москва – на волне. Рыбная неделя". Ради этого события Школьная улица превратится в гастрономическую: здесь будут работать рыбные корнеры, торговые шале со свежей, вяленой, охлажденной рыбой и морепродуктами. А на площадках фестиваля можно будет попробовать не только классические, но и необычные блюда.

Для тех, кто захочет еще больше разнообразия, подготовили фестиваль "Вкусы России", который пройдет с 14 по 24 августа. Здесь, не выезжая за пределы столицы, можно будет совершить настоящее гастрономическое путешествие по разным регионам страны, попробовав блюда – визитные карточки городов.

Это лето в столице не пройдет и без фестиваля "Ледяной московский чай": свыше 500 заведений будут предлагать гостям напитки по оригинальным рецептам.

Путешествие во времени

Фото: Москва 24/Максим Денисов

С 11 по 15 июня у гостей проекта будет возможность стать участниками фестиваля "Времена и эпохи". И тем самым совершить путешествие во времени – от Античности до Великой Отечественной войны. По словам организаторов, профессиональные реконструкторы научат гостей держать в руках настоящие мечи, покажут, как работать за ткацким станком и многое другое.

Любителей истории также приглашают заглянуть на фестиваль "Усадьбы Москвы". В интерактивной форме гостям предложат окунуться в различные эпохи и почувствовать себя представителями дворянского сословия. Кстати, прошлый летний сезон фестиваля оказался рекордным: в нем приняли участие 40 усадеб, посетителями которых стало более 700 тысяч гостей.

В свою очередь, площадка музея-заповедника "Коломенское" превратится в винтажный маркет. Здесь можно будет увидеть предметы не только советской, но и дореволюционной эпохи. Причем покупать их совсем не обязательно: например, коллекционеры и историки познакомят гостей с пленочными фотоаппаратами и расскажут все об их особенностях. Здесь можно будет научиться танцевать кадриль под звуки патефона, узнать историю символа Олимпиады-80 – знаменитого Мишки и многое другое.

Дать джаза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один из самых масштабных джаз-фестивалей мира и самый большой джазовый фестиваль России также пройдет в этом сезоне столице. С 9 по 15 июня моквичи и гости города смогут насладиться выступлением более чем 1 тысячи музыкантов. В общей сложности, гостей ждет более 400 часов живой музыки.

Спектакли на улицах

"Театральный бульвар – 2025" тоже вернется на улицы столицы: с 1 июня по 31 августа Москва станет одной большой сценой, сыграть на которой можно будет не только профессиональным актерам, но и всем желающим.

Для проведения мероприятий выбрали 14 площадок, в том числе амфитеатры на Покровском бульваре и в Музейном парке "Политех". В общей сложности за время фестиваля будет представлено более 600 постановок – как отечественных, так и зарубежных.

Поднять настроение

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Манеж Большого московского цирка на проспекте Вернадского станет площадкой всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025". С 17 по 20 июля гости смогут посещать основные мероприятия, а до 17 августа зрителей будет ждать гала-шоу победителей.

Окунуться в атмосферу искусства на арене можно будет также благодаря цирку шапито. В рамках проекта конструкции будут находиться в разных частях города, а публику ждут выступления одних из лучших артистов страны: воздушных гимнастов, акробатов, клоунов, эквилибристов и жонглеров.

Еще один способ развлечься – большой чемпионат Москвы по игре "Камень-Ножницы-Бумага", который снова вернется на Тверской бульвар. В нем смогут принять участие все желающие старше 6 лет, главный приз – 1 миллион рублей и чемпионский пояс. Кроме того, все участники получат памятные дипломы, а победители отборочных этапов – кубки и медали.

Классика на большом экране

В свою очередь, фестиваль "Кинолето в "Зарядье" с 1 июня по 7 сентября приглашает всех любителей отечественного кинематографа. Зрители смогут посмотреть на большом экране картины, ставшие классикой.

Организаторы обещают, что не обойдется и без шедевров, созданных Владимиром Меньшовым, Татьяной Лиозновой, Кареном Шахназаровым, Аллой Суриковой и многими другими.

Подробная информация обо всех мероприятиях фестиваля доступна по ссылке.