Фестиваль "Лапки" объединит владельцев и любителей домашних животных

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве фестиваль "Лапки" и "ВФокусе Mail" провели опрос и узнали, какой досуг выбирают владельцы домашних животных и как проявляют заботу о них. Об этом сообщила пресс-служба "Лапки".

У 85% человек есть домашние животные. Из них 24% фотографируют и снимают питомца без повода, а 11% россиян хотели бы вести сообщество или блог о животном.

Две трети тех, кто участвовал в опросе, рассказали, что проводят недостаточно много времени со своими животными и они хотели бы больше выделять на это времени. Четверть хозяев сообщили, что уделяют животным столько времени и внимания, сколько необходимо питомцу. А вот 8% человек проводят с домашним животным почти все свободное время.

По информации пресс-службы, опрошенные по-разному проводят время со своими питомцами. 35% человек выбирают отдых дома, 24% – игры, а прогулки – 17%. Реже всего хозяева смотрят кино со своими животными – 6%, а также дрессируют и путешествуют по 4%.

В столице существует целая экосистема проектов и онлайн-инструментов для домашних животных и их хозяев. Например, на mos.ru работает суперсервис "Мой питомец", который поможет записаться к ветврачу. Найти всю необходимую информацию о содержании животного можно на спецпроекте mos.ru "В парк – с собакой" и спецпроект "Как стать суперхозяином".

Кроме того, через сервис blago.mos.ru можно пожертвовать деньги на помощь животным, а также можно наблюдать за обитателями Московского зоопарка благодаря онлайн-трансляциям.

На фестивале "Лапки" москвичи смогут узнать о городских сервисах в сфере заботы о питомцах. Он пройдет 24 и 25 мая в рамках проекта "Лето в Москве". Для того чтобы попасть на фестиваль, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте lapkifest.ru. Вход бесплатный.

Кроме того, департамент информационных технологий 24 мая проведет дискуссионную сессию "Место домашних животных в экосистеме умного города".