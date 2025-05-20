Городские сервисы в сфере заботы о питомцах представят на фестивале "Лапки"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На фестивале "Лапки" москвичи смогут узнать о городских сервисах в сфере заботы о питомцах, передает портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль пройдет в рамках проекта "Лето в Москве" в субботу и воскресенье, 24 и 25 мая, в парке "Ходынское поле". Посетителям расскажут о тематических сервисах mos.ru, а в интерактивных пространствах познакомят с онлайн-решениями.

Департамент информационных технологий 24 мая проведет дискуссионную сессию "Место домашних животных в экосистеме умного города". В ходе мероприятия обсудят развитие дружелюбной для питомцев среды в Москве.

"Город заботится о комфорте питомцев и их хозяев: жителям доступны благоустроенные площадки для выгула, специальные пространства для игр с животными, а чтобы здоровье питомцев всегда было под контролем, на mos.ru созданы удобные сервисы", – уточнили в департаменте.

Кроме того, эксперты расскажут о суперсервисе "Мой питомец". В нем собраны городские электронные услуги для владельцев домашних животных, адреса и инструкции по разным темам. Здесь также имеется электронная карта питомца, куда автоматически заносятся визиты в городские ветклиники.

Еще один полезный цифровой инструмент – услуга онлайн-записи к ветеринару. Горожане могут записать своего питомца к врачу на удобные дату и время на mos.ru.

Москвичам также расскажут о том, какие возможности для прогулок с домашними животными есть на зеленых территориях. Гендиректор АНО "Развитие парков" Юлия Адигамова напомнила, что площадки для выгула собак расположены в 23 столичных парках. Более чем на 700 площадках животных можно выгуливать без поводка и намордника.

"В некоторых парках созданы дог-френдли-места. Кафе, спортивные центры и кофейни вместе с собаками можно посетить в саду имени Баумана, Измайловском парке, парке "Ходынское поле" и "Сокольники", – добавила Адигамова.

Дополнением станет спецпроект "В парк – с собакой". В беседе примет участие и представитель Московского зоопарка, который поделится опытом взаимодействия с животными.

Для желающих завести питомца в Москве действует спецпроект "Как стать суперхозяином". В нем можно найти ответы на различные вопросы от регистрации и вакцинации питомца до рекомендаций по кормлению.

За некоторыми животными можно наблюдать благодаря онлайн-трансляциям из Московского зоопарка. Этот спецпроект доступен всем желающим. На фестивале трансляции покажут на большом экране.

Также москвичам расскажут, как помочь попавшим в беду животным. На странице благотворительного сервиса представлены проверенные фонды. Гостей познакомят с его работой в пространстве "Города неравнодушных".

Ранее сообщалось, что в рамках фестиваля пройдет интерактивный квиз и игра "Волонтеры в городе". На площадке "Мосволонтера" можно будет передать корм и товары для бездомных животных, а за участие получить сувениры. Также множество мероприятий для гостей подготовил проект "Молодежь Москвы".

На главной сцене выступят молодые музыканты с песнями о животных. Студенты проведут мастер-классы по созданию мягких игрушек, одеял и удочек для кошек, а также расскажут о базовых принципах дрессировки.