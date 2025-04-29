Расходы россиян на домашних питомцев увеличились почти на 35%

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Расходы россиян на домашних питомцев увеличились на 34% за год. Об этом сообщает газета "Известия", ознакомившаяся с исследованием показателей транзакций по банковским картам с начала 2025 года с аналогичным периодом 2024-го.

По данным экспертов, количество подобных операций выросло почти на 30%, а средняя стоимость покупок выросла на 5%, до 731 рубля. Помимо этого, на 7% выросли траты на услуги ветеринаров. Средний чек по этой категории расходов увеличился на 9% и достиг 1 689 рублей, а количество операций возросло всего на 1%.

По данным исследования, в зоомагазинах и ветеринарных клиниках чаще всего покупателями были женщины – их доля составляет 65 и 73% соответственно.

Ранее ветеринар Геннадий Погребняк рассказал владельцам домашних животных, что ежегодная и своевременная вакцинация – единственный способ защитить питомцев от бешенства. Специалист напомнил, что заражение происходит через контакт слизистых оболочек или травмированной кожи с инфицированной слюной.

В случае укуса необходимо обработать рану мыльным раствором, который, по словам ветеринара, на 90% снижает риск проникновения вируса в ткани организма из раны, напомнил ветеринар.