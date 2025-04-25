VK и mos.ru проведут фестиваль "Лапки" для любителей домашних животных

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Фестиваль дружбы с питомцами "Лапки", организованный порталом mos.ru и компанией VK, пройдет в парке "Ходынское поле". О мероприятии рассказала заместитель руководителя департамента культуры Москвы Олеся Беленькая.

"Мы рады проводить такие фестивали, как "Лапки", которые демонстрируют, как можно совместить комфортный и увлекательный досуг с питомцами в зеленых зонах города. Это не просто праздник для владельцев животных, но и важный шаг в развитии ответственного отношения москвичей к своим питомцам и окружающей среде", – отметила она.

По словам Беленькой, такие инициативы учат граждан не только заботиться о домашних животных, но и ценить природу мегаполиса.

Мероприятие состоится 24 и 25 мая. На главной сцене пройдут выступления разных артистов и DJ-сеты, также планируются встречи с кумирами и их питомцами. Кроме того, гостей ждет интерактивная программа с участием домашних животных.

В зоне лектория можно будет посетить лекции, мастер-классы и дискуссии с популярными блогерами, зоопсихологами, кинологами, ветеринарами и другими экспертами. Москвичи и гости города смогут посетить выступления и встречи с такими блогерами, как Антоха МС, SERYABKINA, Аня Pokrov, RASA, Milana Star, HOOOTDOGS, Корги Луна, Шпиц Касси, Чапитосики и их хозяйки.

Участники фестиваля узнают, как вести блог от лица собственного питомца и создавать вирусный контент, а также углубятся в темы зооволонтерства и ухода за животными. Они познакомятся с работой служебных собак и получат чек-листы по обучению, воспитанию и путешествиям с питомцами.

При этом на площадке "Лапок" можно будет узнать подробнее о столичных проектах и сервисах, связанных с животными. Мероприятие проходит в рамках проекта "Лето в Москве".

Любители домашних питомцев также смогут посетить благотворительный фестиваль WOOF, который пройдет 27 апреля на территории креативного пространства "Хлебозавод № 9".

Там представят около 300 кошек и собак из приютов, которым требуется новый дом. Также гостей ждут розыгрыши и призы, фотозона и благотворительный маркет. Мероприятие пройдет в 12-й раз.

