В МАИ установят памятник кошке, прожившей в вузе более 20 лет

Фото: vk.com/МАИ | Московский авиационный институт

В Московском авиационном институте (МАИ) увековечат память кошки Муси. Она прожила в вузе более 20 лет, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу образовательного учреждения.

"Любимица студентов ушла из жизни 21 апреля после продолжительной болезни. Когда черная кошка с белой грудкой впервые появилась в МАИ и кто назвал ее Мусей, сейчас уже не узнать", – рассказали в пресс-службе.

По информации пресс-службы вуза, Муся жила в корпусе № 3 и из-за этого ей дали прозвище кошка из трешки.

Уточняется, что кошка свободно гуляла по вузу, встречала будущих студентов в приемной комиссии и иногда посещала занятия, а студенты подкармливали Мусю ветчиной из сэндвичей и принесенными из дома лакомствами.

"Погладить на удачу перед сессией, улыбнуться по пути на пару или посидеть рядом после тяжелого дня – казалось, что с такой поддержкой все по плечу. Увы, кошачий век недолог", – отметили в МАИ.

В конце 2024 года Муся заболела и, несмотря на усилия ветеринаров, умерла.

Ранее сообщали, что кошачье мурчание способно снизить уровень тревоги и облегчить боль благодаря своим низкочастотным вибрациям. Оно схоже с медитацией, массажем, дыхательной практикой и теплым пледом.