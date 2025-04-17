Психолог Полякова: кошачье мурчание способно снизить тревогу и облегчить боль

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Кошачье мурчание способно снизить уровень тревоги и облегчить боль благодаря своим низкочастотным вибрациям. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на практического психолога Любовь Полякову.

По ее словам, тактильный контакт с кошками может начать процесс выработки окситоцина и снизить уровень кортизола.

"Согласно некоторым исследованиям, такие вибрации положительно влияют на восстановление костной ткани и облегчение боли. Если отложить физику вибраций, важно другое: мурлыканье оказывает на человека успокаивающее воздействие", – подчеркнула специалист.

Как отметила психолог, кошачье мурчание схоже с медитацией, массажем, дыхательной практикой и теплым пледом. Она рассказала, что такие животные умеют сформировать пространство, в котором можно расслабиться.

"И даже если мы частично внушаем себе, что кошка помогает, то организм реагирует на это всерьез. Эффект плацебо давно доказан в исследованиях: если мозг верит, что что-то работает, запускается физиологический отклик", – заключила Полякова.

Ранее опрос показал, что кошки стали самыми популярными питомцами у россиян. Таким образом, 60% респондентов отдали предпочтение кошкам, 58% – собакам, а грызунам и рептилиям – 5 и 2% соответственно. При этом больше трети опрошенных, у которых есть домашние питомцы, посещают вместе с ними общественные заведения, а путешествуют с животными около 17% граждан.

