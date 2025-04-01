Биолог Татаренко: у здоровой кошки нос должен быть влажным, прохладным и чистым

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У здоровой кошки нос должен быть влажным, прохладным и чистым. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на педагога кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марину Татаренко.

Также, по ее словам, на носу у животного не должно быть трещин, язвочек и шелушения. Кроме того, из него не должно ничего течь.

"Это показатель нормальной температуры животного и хорошего состояния здоровья", – объяснила эксперт.

По словам биолога, если температура и влажность носа изменились, то за питомцем необходимо наблюдать. Если, по словам Татаренко, нос у кошки стал горячим и сухим после сна или игр, то в этом случае хозяину необходимо последить, как будет вести себя животное дальше и сможет ли нос быстро прийти в норму.

Специалист предупредила, что подобный признак может сигнализировать о болезни. В связи с этим эксперт порекомендовала обратиться в ветклинику. Также Татаренко обратила внимание, что бледноватый или синеватый цвет носа может говорить об анемии, так как нормальным цветом считается бело-розовый.

Ранее эксперты напомнили, что правильное питание, прогулки, ежегодные прививки и регулярное посещение ветеринара помогут сделать жизнь питомца максимально долгой.

Ветврач Тушинской государственной ветклиники Наталья Польдяева посоветовала отдавать предпочтение питанию премиум-класса: дешевые корма могут содержать не все необходимые животному витамины и микроэлементы.

Кроме того, взрослого питомца необходимо ежегодно вакцинировать. Ветеринар посоветовала также внимательнее относиться к изменениям в поведении и самочувствии питомца. Насторожить должно резкое похудение или набор веса, появление новообразований, слабость конечностей, одышка и кашель.

