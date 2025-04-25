Москвичи могут освоить народные росписи на фестивале "Пасхальный дар"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жители и гости Москвы могут узнать о психологии животных, освоить редкие народные росписи и увидеть спектакли московских театров в рамках последних выходных фестиваля "Пасхальный дар", 26 и 27 апреля. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В эти дни состоится выставка "Четвероногий друг", на которой представят около 180 животных из московских приютов. На Цветном бульваре можно будет узнать все о психологии собак и принять участие в практических занятиях с профессиональными кинологами.

Разговоры о домашних питомцах пройдут в субботу, 26 апреля. Также на выходных в лектории можно будет послушать выступления специалистов в сфере ветеринарии.

На кинологической площадке 26 апреля в 13:00 дворняжки всех окрасов покажут свои способности, а в воскресенье, 27 апреля, в это же время продемонстрируют навыки собаки декоративных пород.

Гостей "Пасхального дара" также научат, как готовить на офирах. Например, в проезде Серебрякова, на Ореховом бульваре и улице Профсоюзной поделятся рецептом пожарских котлет с начинкой из сливочного масла с зеленью и картофельным пюре.

На улицах Грекова, Митинской и Авиационной представят рагу из говядины с соусом из печеного чеснока, на улицах Ключевой, Святоозерской и Теплый Стан – жаркое с куриным филе и овощами и нежный пирог с гречкой и грибами.

На Тверской площади в пасхальной мастерской 26 и 27 апреля в 13:00 начнется занятие "Цветы на тарелке", на котором желающие освоят редкие росписи – от борецкой до северодвинской. Кроме того, гостям расскажут, как вырастить огород на подоконнике, и предложат создать букет в бокале из съедобных цветов.

На Матвеевской улице (дом 2) работает зеленая мастерская. Здесь проводятся ботанические классы. В субботу день начнется с занятия "Дачные истории". Также желающим расскажут о пикировке рассады и научат создавать композиции из весенних цветов.

Позже юные дачники смогут посеять семена овощей и узнать, как правильно их проращивать. На следующий день гости будут пересаживать пряные травы и создадут мини-огород в одном горшке.

Также на Тверской площади 26 апреля состоится концерт "Большая Россия" Союза деятелей музыки, кино и телевидения. После него выступит большой сводный хор проекта "Московское долголетие" с концертной программой "О России – петь!".

Вечером на сцену выйдет труппа школы инклюзивного творчества "Танцующий дом" и здесь же начнется спектакль "Чувствуй сердцем" театра "Безкулис".

На Святоозерской улице (дом 1) горожане встретятся с координаторами Патриаршей гуманитарной миссии и узнают о помощи нуждающимся на Донбассе. Для гостей выступит певица Ирина Олифер, а 27 апреля театр "Сказка из кармана" покажет спектакль "Василиса Прекрасная".

На Матвеевской улице 26 апреля театр "Светильник" покажет спектакль "Жихарка". Вечером на сцену выйдет певица и автор песен Маша Кольцова. В воскресенье театр "Площадь чудес" покажет спектакль "Семь лепестков", также можно будет послушать певца и автора песен Антона Балкова.

В Зеленограде 26 апреля в 16:00 Пушкинский музыкально-драматический театр покажет спектакль "Проделки Шапокляк". 27 апреля здесь же можно будет увидеть кукольный спектакль "Кто сказал "мяу"?" театра "Сказки-раскраски". На площадке выступит музыкант Павел Арламов.

Как сообщалось ранее, посетители площадки фестиваля на Цветном бульваре с 24 по 27 апреля смогут познакомиться с животными из городских приютов, оказать им помощь, а также забрать питомца домой в рамках акции "Четвероногий друг".

Кроме того, 25 апреля в храме иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Царицыне состоится мастер-класс по росписи двухметровой модели пасхального яйца. 26 апреля это же занятие пройдет в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.