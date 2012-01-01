Уроки по росписи яиц и оформлению куличей ждут гостей фестиваля "Пасхальный дар"

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" десятый раз пройдет в Москве с 19 по 30 апреля. Площадки для проведения мероприятий появятся по всему городу, в том числе – на прихрамовых территориях. Подробнее о том, что ждет гостей фестиваля, – в материале Москвы 24.

Добрые дела

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Организаторы уделили особое внимание благотворительности: в домиках добра "Москва помогает" гости фестиваля смогут передать подарки участникам специальной военной операции и детям из новых регионов. А деньги от покупки товаров у некоммерческих организаций пойдут на помощь их подопечным.

Кроме того, с 24 по 27 апреля на Цветном бульваре развернется акция "Четвероногий друг". Москвичи и гости столицы смогут познакомиться с животными из городских приютов, оказать им помощь, а также забрать питомца домой. На площадке заработают мобильная ветстанция, где можно будет получить консультацию специалиста, груминг-зона, прилавок с товарами и место для игр животных. Также в рамках фестиваля пройдет лекторий с известными кинологами.

Мастер-классы

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Для гостей мероприятия подготовили около 1 500 различных мастер-классов, где дети и взрослые научатся печь куличи и создавать пасхальные сувениры. В частности, на Тверской пощади студенты столичных творческих вузов проведут занятия по росписи и украшению пасхальной выпечки. Там же разместят тематические арт-объекты – более 70 яиц, расписанных московскими художниками.

Пройдут и традиционные научные уроки от МГТУ имени Баумана. А на десяти окружных площадках впервые установят автосимуляторы: гости фестиваля смогут поучаствовать в реалистичных заездах на гоночных сиденьях с рулем и педалями, а также выступить на чемпионате Москвы по сим-рейсингу и побороться за денежные призы.

Мероприятия при храмах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Часть активностей "Пасхального дара" пройдет с 20 по 27 апреля на территории московских церквей. Торжественное открытие фестиваля состоится в храме Троицы Живоначальной в Свиблове в праздник Светлой Пасхи 20 апреля. В рамках программы – роспись яиц, мастер-классы по звонарному делу и чеканке, а также традиционные игры для всей семьи.

Сразу в нескольких храмах можно будет поучаствовать в мастер-классе по росписи двухметровой модели пасхального яйца. Например, 20 апреля он пройдет в церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках, 25-го – в храме иконы Божией Матери "Живоносный Источник" в Царицыне, а 26-го – в храме Живоначальной Троицы в Хорошеве.

Кроме того, при церквях состоятся и праздничные концерты с участием театральных и музыкальных фольклорных коллективов. Расписание всех мероприятий на прихрамовых территориях можно посмотреть по ссылке.

Спортивная программа

Фото: Московские сезоны

На окружных площадках в дни фестиваля организуют различные спортивные соревнования для всей семьи. Главное из них – состязание "Самый сильный житель района" – будет проходить ежедневно: с 15:00 до 21:00 по будням и с 12:00 до 21:00 по выходным. Участники посоревнуются в девяти конкурсах, победители получат грамоты, дипломы и сладкие призы.

А в Гольянове, на улице Авиационной и улице Адмирала Руднева для детей пройдет спортивное ориентирование. Игроков будут ждать только в выходные дни с 12:00 до 17:00. Адреса всех окружных площадок можно посмотреть на сайте "Московских сезонов".

Тысячи цветов

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Тем временем Москва уже нарядилась перед праздником: пасхальные инсталляции высотой 4,7 метра появились рядом с вестибюлями станций метро "Краснопресненская" и "Парк культуры", а также у здания Северного речного вокзала. Для их создания использовалось около 8 тысяч декоративных цветов.

Станцию метро "Трубная" оформили с помощью пасхальных яиц: там установили свыше 140 декоративных объектов, каждый из которых расписан русскими народными узорами.

Украшения к Пасхе установили и на Тверском бульваре: там появились инсталляции в виде расписных яиц, мельниц и домов, а также цветочные арки.