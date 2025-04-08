Станцию метро "Трубная" украсят к Пасхе

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Станцию московского метро "Трубная" украсят к Пасхе, передает телеграм-канал столичного Дептранса.

"Украшать станцию метро "Трубная" к различным праздникам стало доброй традицией. Такое решение нравится москвичам и туристам, они специально приезжают, чтобы полюбоваться и сделать фотографии", – поделился заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

На станции установят свыше 140 декоративных яиц, каждое из которых расписано в традициях русских узоров.

В Москве на время пасхальных праздников будет организована работа бесплатных маршрутов наземного транспорта. В ночь на Пасху 150 наиболее популярных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев будут работать до 03:30. Вместе с тем 18 постоянных ночных маршрутов наземного транспорта продолжат свою работу.