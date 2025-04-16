Собянин: метро и МЦК в пасхальную ночь будут открыты до 02:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Метро и МЦК будут открыты для входа до 02:00 в пасхальную ночь, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

На время праздничных богослужений, по словам мэра, у крупнейших храмов, расположенных на станциях "Кропоткинская" и "Бауманская", будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Кроме того, примерно 150 маршрутов наземного транспорта будут перевозить пассажиров до 03:30, а еще 18 регулярных ночных маршрутов продолжат работать в обычном режиме.

Вместе с тем на Пасху, Красную горку и Радоницу Мосгортранс обеспечит бесплатное транспортное обслуживание крупных городских кладбищ, заключил градоначальник.

На Пасху также будут назначены дополнительные остановки у пригородных поездов ЦППК и МЖД. Уточнялось, что 9 поездов Белорусского направления остановятся на пункте Отрадное, 14 – на Здравнице, 8 – на Троице и 3 – на Миитовской, а 5 поездов Киевского направления – на Алабине.

На московских улицах уже появилось пасхальное оформление. Например, на Тверском бульваре установили цветочные арки и декоративные украшения, а на Северном речном вокзале разместили пятиметровую цветочную инсталляцию в форме яйца.

