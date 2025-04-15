Москву начали украшать праздничным декором к Пасхе

На московских улицах появилось пасхальное оформление. Например, на Тверском бульваре появились цветочные арки и декоративные украшения, а на Северном речном вокзале разместили пятиметровую цветочную инсталляцию в форме яйца.

Такие арт-объекты установлены также у станций метро "Краснопресненская" и "Парк культуры". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.