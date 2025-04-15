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Новости

Новости

15 апреля, 09:00

Город

Москву начали украшать праздничным декором к Пасхе

Москву начали украшать праздничным декором к Пасхе

Городские камеры показали, какая ситуация сложилась на дорогах в Москве

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 апреля

На московских улицах появилось пасхальное оформление. Например, на Тверском бульваре появились цветочные арки и декоративные украшения, а на Северном речном вокзале разместили пятиметровую цветочную инсталляцию в форме яйца.

Такие арт-объекты установлены также у станций метро "Краснопресненская" и "Парк культуры". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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