Российская вакцина от реакции на пыльцу станет доступна в начале 2026 года. Как рассказали в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства, все этапы доклинических исследований препарата были пройдены успешно.

На данный момент вакцину готовят к официальной регистрации. Отмечается, что сам процесс вакцинации, скорее всего, будет довольно длительным и сложным. По прогнозам ученых, для достижения эффекта от прививки потребуется от трех до пяти инъекций.

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