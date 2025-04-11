Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 апреля, 07:30

Наука

Российская вакцина от реакции на пыльцу станет доступна в начале 2026 года

Российская вакцина от реакции на пыльцу станет доступна в начале 2026 года

"Мой район. Новости": поликлиника в Южном Медведкове получила новое оборудование

"Мой район. Новости": новое кардиологическое оборудование поставили в поликлинику № 218

Пять тыс единиц новейшего кардиологического оборудования поступило в столичные амбулатории

Собянин: Москва внедрит новые цифровые решения в сфере здравоохранения

Более 5 тыс аппаратов выявления заболеваний сердца получили поликлиники Москвы

Москвичи обратились к сервисам электронной медкарты более миллиарда раз

67 объектов здравоохранения построено с 2011 года

Депздрав Москвы рассказал, где можно получить медпомощь ночью

Собянин заявил о планах строительства еще шести подстанций скорой помощи

Российская вакцина от реакции на пыльцу станет доступна в начале 2026 года. Как рассказали в Институте иммунологии Федерального медико-биологического агентства, все этапы доклинических исследований препарата были пройдены успешно.

На данный момент вакцину готовят к официальной регистрации. Отмечается, что сам процесс вакцинации, скорее всего, будет довольно длительным и сложным. По прогнозам ученых, для достижения эффекта от прививки потребуется от трех до пяти инъекций.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
медицинанаукавидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика