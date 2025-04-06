"Мой район. Новости": в поликлинике в Марфине проводят исследование плотности костей

Пациенты поликлиники № 12 на улице Академика Комарова теперь могут пройти исследование плотности костной ткани. После капитального ремонта в здании установили специальный прибор, и больше не нужно ехать в другие медучреждения.

Всего в столице отремонтировали уже 289 поликлиник. Основные работы по реконструкции планируют завершить к концу года. Все обновленные здания соответствуют единому городскому стандарту.

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