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Новости

06 апреля, 13:00

Город

"Мой район. Новости": в поликлинике в Марфине проводят исследование плотности костей

"Мой район. Новости": в поликлинике в Марфине проводят исследование плотности костей

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Пациенты поликлиники № 12 на улице Академика Комарова теперь могут пройти исследование плотности костной ткани. После капитального ремонта в здании установили специальный прибор, и больше не нужно ехать в другие медучреждения.

Всего в столице отремонтировали уже 289 поликлиник. Основные работы по реконструкции планируют завершить к концу года. Все обновленные здания соответствуют единому городскому стандарту.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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